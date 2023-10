Nichts Saures, nur Süßes: Unser Rezept für Pekan-Kürbis-Kuchen zu Halloween

Als Kind konnte ich die Fledermäuse von Haribo nicht leiden. Wie kam dieser Süßwarenhersteller in Bonn nur auf die bescheuerte Idee, das Fruchtgummi durch beigegebene Lakritze zu versauen? Auch Kürbissuppe war für mich ein großes Übel der Herbstzeit. Anfang der Neunziger noch total uncool ohne Ingwer, Chili und Kokosmilch gekocht, schmeckte sie meistens langweiliger als eine Kartoffelsuppe.

Dieser ganze Kürbis-und-Fledermaus-Firlefanz ergab für mich lediglich bei den Halloween-Folgen der „Simpsons“ einen Sinn. Ein entfernter Vetter hatte sie uns gezeigt, er war als Austauschschüler zu uns gekommen aus Malibu in Kalifornien. Für uns war er so etwas wie die reale Version von Will Smith in „Der Prinz von Bel-Air“.

Zum Dank Kekse

Er klärte uns auf, was dieser ganze Halloween-Kram zu bedeuten hatte, und wir waren hellauf begeistert. Wir kannten in unserem kleinen Dorf nur Adventssingen. Dabei klingelte man bei den Nachbarn, stand dort in Reih und Glied mit einer Bienenwachskerze in der Hand, natürlich bei klirrender Kälte im Schnee, und sang „Macht hoch die Tür“ und „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Als Dank bekamen wir Kekse, und die Eltern quatschten ewig lang und tranken Glühwein, bevor es endlich weiterging. Sich als Vampir zu verkleiden, dem Nachbarn zu drohen, Süßigkeiten abzustauben oder das Haus eines Geizkragens mit Klopapier zu dekorieren, war da schon deutlich attraktiver. Auch der „Pekan Nut Pumpkin Pie“, von dem der Vetter erzählte, klang verlockend.

Heute gefällt mir Halloween weniger gut. Warum man seine Kinder in billige Plastikkostüme aus China hüllt und ihnen beibringt, wie man die Nachbarn erpresst, erschließt sich mir einfach nicht. Man soll sich aber vor neuen Traditionen nicht verschließen, die Welt ist in stetigem Wandel, daher lasse ich es einfach über mich ergehen. Und streng genommen kommt Halloween sogar aus Europa. Nicht aus Deutschland, aber aus Irland, und es gibt auch eine Verbindung zu christlichen Traditionen.

Halloween fand ursprünglich immer in der Nacht vor Allerheiligen statt, natürlich damals auf eine etwas andere Art und Weise. In seiner heutigen Form ist Halloween also ein Reimport irischer Traditionen, die über viele Jahrzehnte in den USA weiterentwickelt und – natürlich – kommerzialisiert wurden. In seiner heutigen Form ist der Feiertag neutral, total „disconnected“ von der Geschichte und dem Brauchtum, das passt doch wunderbar zu Deutschland.

Nun ja, die Tür bei mir bleibt trotzdem zu, und verkleiden wird sich auch niemand. Mal schauen, ob ich es bereuen werde. Jedoch werde ich den Anlass nutzen und eine Packung Haribo-Fledermäuse mit Lakritz aus Bonn kaufen, die finde ich heute nämlich total super. Genau wie den „Pekan Nut Pumpkin Pie“, den ich außerdem backen werde. Und zwar so:

Pekan-Kürbis-Kuchen

Zutaten (für eine Kuchenform von etwa 26 Zentimetern Durchmesser): Einen runden, fertigen Mürbeteig (aus dem Supermarkt – wir tricksen ein wenig)

Für die Kürbismasse: 250 g Muskatkürbis, 100 ml Kondensmilch, 6 EL brauner Zucker, ein Ei, ein EL Maisstärke, ein EL Zimt, eine Messerspitze Salz

Für die Pekanmasse: 200 g Pekannüsse, 3 EL Zucker, 100 g Butter

Für die Glasur: 200 g Puderzucker, 2 EL löslicher Kaffee, 4 bis 5 EL Milch, Pekannüsse zum Dekorieren

Zubereitung: Den Mürbeteig in einer eingefetteten Backform circa 10 Minuten bei 180 Grad vorbacken. Gut auskühlen lassen. Den Kürbis im Ofen garen, bis er total durch ist, dann alle Zutaten für die Kürbismasse mischen und zu einer sehr feinen Masse pürieren. Diese erst mal zu Seite stellen. Aus den Pekannüssen, dem Zucker und der Butter in einer Küchenmaschine oder mit einem Pürierstab auch eine sehr feine Masse machen. Ebenfalls zur Seite stellen.

Für die Glasur alle entsprechenden Zutaten vermengen. Je nachdem, wie viel Flüssigkeit das Kaffeepulver zieht oder wie fest die Glasur werden soll, müssen die Mengen eventuell leicht angepasst werden. Ist alles schön vorbereitet, wird die Kürbismasse in den vorgebackenen Teig (noch in der Kuchenform) gestrichen. Darauf kommt die Pekannussmasse, am einfachsten geht das mit einem Spritzbeutel. Anschließend alles bei 160 Grad für 40 bis 45 Minuten backen. Den Kuchen kurz auskühlen lassen, um ihn dann mit den Pekannüssen zu dekorieren, der Kuchen sollte voll bedeckt sein. Abschließend kommt die Glasur darauf. Viel Spaß – und tatsächlich auch von mir: Happy Halloween!

