Speisen an der Schmerzgrenze: So schmeckt es im völlig wahnsinnigen Pink Room in Berlin

In diesem Jahr gab es viel von der Farbe Pink zu sehen und zu lesen. Unter anderem las ich, dass wegen der Ausstattung des „Barbie“-Films die Farbe hier und da zeitweise knapp geworden sei, so behauptete es jedenfalls die Set-Designerin. Weitaus interessanter fand ich einen kulturhistorischen Text, in dem stand, Pink zähle zu den Farben der Welt, die am längsten bewusst durch den Menschen genutzt worden sei, um Schönheit zu symbolisieren.