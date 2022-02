„In Athen gab es schon Kultur, als die Preußen noch nicht einmal Kartoffeln kannten“, schrieb der große Gastrokritiker Wolfram Siebeck, als er einmal in Berlin ein besonders gelungenes griechisches Gericht vorgesetzt bekam. Inhaltlich stimmt der Satz natürlich. Dennoch ist auffällig, wie selten man an diesen Umstand erinnert wird, wenn man in Berlin ein griechisches Restaurant aufsucht.