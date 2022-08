Was gibt es am Wochenende schöneres, als ein saftiger Pflaumenkuchen mit Schlagsahne. In Bayern heißt der Blechkuchen Zwetschgendatschi. Im Norden und in Berlin wird er auch sehr gerne gegessen. Sie können sich Ihren Pflaumenkuchen jetzt in der Pflaumenzeit im August und September natürlich beim Konditor oder beim Bäcker besorgen.

Besser allerdings schmeckt Kuchen natürlich selbst gemacht. Und ein selbst gebackener Kuchen macht auch immer mehr Eindruck als ein gekaufter. Ihre Schwiegereltern werden die Mühe, die Sie sich gemacht haben, honorieren. Das beste an diesem Rezept ist, dass es so kinderleicht ist, dass Sie minimalen Aufwand damit haben. Dieser Kuchen ist in sekundenschnelle vorbereitet, ohne dass Ihre Gäste merken, dass Sie sich einen schlanken Fuß gemacht haben.

Felix Hanika Food Tech 2.0: Auf Mallorca sind die Pflaumen schon einen Monat früher reif. Genug Zeit für unseren Koch Felix Hanika, am einfachsten Pflaumenkuchen-Rezept zu tüfteln.

Meine Gäste jedenfalls sind immer total begeistert von meinem Pflaumenkuchen. Wenn Sie Eindruck machen wollen, können Sie den Kuchen einfach auf den Tisch stellen und gar nichts sagen, oder damit prahlen, dass Sie das einfachste Kuchenrezept der Welt aufgetrieben haben. Beides zaubert ein Lächeln auf die Gesichter Ihrer Gäste.

Einfachster Pflaumenkuchen der Welt

Zutaten (für eine Springform mit ca. 22 cm Durchmesser): 500 g Mehl (Typ 405), 250 g Butter (kalt), 200 g Zucker, 1 Ei, 1,5 kg Pflaumen/Zwetschgen, 1 EL Zucker (wenn vorhanden braunen), 1 EL Zimt (alternativ ein EL Cognac und/oder viel Vanille).

Felix Hanika Mit ordentlich Butter kann eh nichts schiefgehen, meint unser Koch. Wir finden: Da hat er recht!

Zubereitung: Für den Teig die Butter in etwa 2 Zentimeter große Würfel schneiden und dann mit Mehl, Zucker und einem Ei in einer Schale zu einem Teig verkneten. Das machen wir ganz schnell einfach mit den Händen. Das dauert vielleicht zwei Minuten. Und bääääm!

Felix Hanika Alles in die Schale …

Für die Füllung Pflaumen waschen, entkernen und dann in einer Schale mit einem Esslöffel Zucker und Zimt vermischen. Nun sind die Vorbereitungen fast fertig, Sie müssen nur noch den Ofen auf 180 Grad (Ober/Unterhitze) vorheizen und die Springform einfetten, beispielsweise mit ihren buttrigen Fingern. Oder halt mit etwas Butter auf der Gabel.

Felix Hanika … und jetzt kneten …

Zwei Drittel des Teiges geben wir nun in die Springform und kleiden diese damit aus. Benutzen Sie dafür wieder die Finger, ganz einfach. Dann kommen die Pflaumen herein. Das restliche Drittel des Teiges zerbröseln wir und geben es oben drauf, das sind unsere Alibi-Brösel.

… und dann noch schnell die Streusel gemacht und alles in die Springform. Fertig in unter einer Stunde.

Ab in der heißen Ofen und 45 Minuten backen. Anschließend mindestens 15 Minuten auskühlen lassen. Am liebsten esse ich den Kuchen bei Zimmertemperatur mit Vanilleeis. Oder eben wie bei Oma mit Schlagsahne. Wenn Sie pfiffig sind, dann geben Sie noch ein bisschen Vanille oder Zimt an die Sahne. Oder Zitronenabrieb. Das geht auch.

Felix Hanika Felix Hanika: Koch aus Leidenschaft und Wahl-Mallorquiner, für den ein Pfund Butter sein Ein und Alles ist.

Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.