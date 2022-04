Berlin - Mit unserer Bewertungsskala ist es ja so eine Sache, liebe Leser, denn die volle Punktzahl gibt es ja bei uns eigentlich gar nicht, zumindest nur sehr selten. Nur Restaurants, die unglaublich außergewöhnlich sind, kriegen 5 von 5 Punkten! Bei uns in der Redaktion wird dann immer viel diskutiert. Fast noch seltener als eine Bestnote bei der Berliner Zeitung findet man allerdings die Note von 5,0 Sternen bei Google-Rezensionen. Kennen Sie ein Restaurant oder einen Imbiss in Berlin, die diese absolute Höchstnote haben? Sehen Sie, wir auch nicht. Zumindest bis jetzt.

Denn der kleine israelische Imbiss Goldadelux auf dem Erkelenzdamm in Kreuzberg hat als einziger von uns besprochene Ort eine 5,0 bei Google. Ja, Sie haben richtig gehört. 127 Menschen haben den kleinen Laden mit dem großen Schaufenster – er hat nur drei Plätze drinnen und drei große Biertische draußen – rezensiert. 125 Rezensenten gaben 5 Sterne, zwei 4 Sterne. Nur ein Gast gab vor vier Wochen die schlechteste Note: 2 von 5 Sternen. Sein Kommentar: „War in Ordnung.“

Die anderen Esser waren überschwänglicher, hier ein Beispiel: „Es gibt nur das Sabich dort zu essen. Und es ist perfekt. Es reicht vollkommen aus. Lecker, schmackhaft und liegt wunderbar im Magen. Der Laden ist klein, gemütlich. Der Chai absolut empfehlenswert! Wir kommen definitiv wieder.“ Schon vor Monaten hat ja unser Chefredakteur Tomasz Kurianowicz diesen Laden besucht und gab „nur“ herausragende 4 von 5 Sternen. Beides für uns ein Grund, das Goldadelux einer kompromisslosen Neubewertung zu unterziehen.

Jesko zu Dohna Unscheinbar: Das Goldadelux liegt auf dem Erkelenzdamm direkt gegenüber dem Wassertorplatz.

Mutig: Bei diesem israelischen Imbiss gibt es nur ein Produkt

Und hier kommen unsere Gründe, warum das Goldadelux in unseren Hosenband-Orden der besten Food-Tipps der Stadt aufgenommen wird und warum dieser kleine Imbiss der beste Ort für ein Mittagessen mit Freunden und den Lieblingskollegen unter der Woche ist. Erst einmal, wir lieben schon das unscheinbare Auftreten der Wirtsleute. Denn das Goldadelux liegt am Ende des Paul-Lincke-Ufers, dort, wo man sich eigentlich nie hin verirrt. Besteht eigentlich nur aus einem großen Fenster, einem Treppenaufgang, einer goldenen Theke und drei kleinen Hockern und wird eigentlich nur von zwei sehr ruhigen Israelis mit Bart geschmissen.

Zu essen gibt es eigentlich nur ein Gericht: ein Sabich-Sandwich (6,50 Euro). Das ist ein weiches, bunt gefülltes Pitabrot. Erfunden haben es irakische Juden als Gericht für den Sabbat, aber inzwischen ist es bei Juden (und auch Nichtjuden) überall auf der Welt als Snack bekannt. Und wie das so ist mit Klassikern, jeder hat so seine eigene Vorstellung davon und will wissen, wie die beste Version zu schmecken hat.

Umso beeindruckender finden wir es, dass die Jungs von Goldadelux wirklich nur dieses eine Gericht anbieten. Warum: Weil nichts mutiger als sowas ist. Denn bei einem Gericht ist der Misserfolg ja brutal und total, wenn die Gäste irgendetwas daran auszusetzen haben. Bestes Beispiel dafür ist ein Steak mit Pommes, wie es es in Frankreich gibt. Fleischqualität, Zubereitung und die Qualität der Pommes – alles muss wirklich stimmen, will man sich am Markt behaupten.

Jesko zu Dohna Fast so kompromisslos wie das Sandwich: das Dessert.

Kein Hummus: In ein Sabich-Sandwich gehören andere Sachen

Und bei Goldadelux stimmt alles. Bei Ihrem ersten Besuch müssen Sie die Jungs beobachten, wie sie alle Zutaten (frittierte Aubergine, gekochte Kartoffel, Tomatensalsa, Gewürzgurke, weichgekochtes Ei, Petersilie, Tahini, irakisches Curry, Harissapaste und gesalzene Zitrone) wirklich frisch à la minute zubereiten und ganz behutsam in den warmen, frischen Pitabrötchen verstreichen und verteilen. Heraus kommt ein nahrhafter und umwerfend betörender Imbiss, den man immer wieder essen möchte. A hug from inside, eine Umarmung von innen, denn die verschiedenen Bestandteile harmonieren besser als ein russisches Eiskunstlaufpaar: Säure, Süße, Salz und Schärfe, alles ergänzt sich perfekt.

Und so sitzen die beseelten Gäste dann auch vor dem kleinen Fenster und schauen verträumt auf den Spielplatz des Wassertorplatzes, während sie in ihre prallgefüllten (nie aufbrechenden oder auslaufenden) Weizenmehltäschchen beißen. Dazu gibt es, auch wieder ganz kompromisslos, entweder ein Perrier-Wasser aus der kleinen grünen Flasche (3 Euro, Achtung: Urlaubsfeeling pur!), eine Coca-Cola (2,50 Euro) oder ein Berliner Berg Pilsener (3,50 Euro).

Bei so viel Wonne vergisst man gleich die Sorgen und den Stress, den man von der Arbeitsstelle mitgebracht hat und träumt sich in eine perfekte Welt, in der es keinen Ukraine-Krieg, keinen Palästina-Konflikt, keine Inflation und keine soziale Kälte gibt. Wer aber nach dem Sabich noch nicht wie wir an diesem Punkt ist, der bestellt einfach noch ein zuckersüßes Kunefa (Dessert, 5 Euro) aus knusprigen Glasnudeln, geschmolzenem Quark, Pistaziencreme und Hibiskussirup und wird spätestens jetzt glücklich.

Jesko zu Dohna Keine Fragen: Die Speisekarte des israelischen Imbiss.

Am besten gehen Sie montags hin, da braucht man wirklich Zuneigung

Und das Beste ist, das Goldadelux hat nur vier Tage, nämlich von Freitag bis Montag geöffnet. Auch diese Tage sind natürlich kompromisslos gewählt, denn Montagmittag (Wir wissen, was Sie am Wochenende gemacht haben!) braucht man Aufmunterung nötigst, und am Freitag (Wir waren auf dem Weg zum Flughafen, es ging nach Bordeaux!) will man sich natürlich schon mal einstimmen auf die schönsten Tage der Woche. Und das geht mit nichts anderem besser als mit dem Sabich von Goldadelux. Gehen Sie hin, Sie werden keine Sekunde bereuen. Versprochen!

Bewertung: 5 von 5 Punkten!

Goldadelux, Erkelenzdamm 45, 10999 Berlin, geöffnet Freitag bis Montag 12 bis 19 Uhr.

Haben Sie Fragen zu unseren Rezensionen oder Rezepten? Ideen und Wünsche für Geschichten oder einen Food-Tipp für uns? Dann Schreiben Sie unserem Food-Chef Jesko zu Dohna auf Instagram oder per E-Mail: briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.