Man kann es nicht anders sagen, aber unser neuer Bundesminister für Digitales und Verkehr Volker Wissing ist ein ziemlicher Depp. Cool Kids und Vertreter der Generation Z würden ihn nach seinem jüngsten Auftritt als ziemlichen „Lauch“ bezeichnen. Und damit haben sie natürlich recht. Denn auch wenn heute erst Donnerstag ist und unsere durchschnittlichen Politiker bestimmt noch ziemlich viel Unsinn erzählen bis Sonntagabend, kann man schon jetzt sagen, dass der schmächtige FDP-Politiker diese Woche mit Abstand das verblödeteste Zitat abgesondert hat.

Denn auf dem Gipfel der G7-Digitalminister in Düsseldorf forderte Wissing uns allen Ernstes auf, keine Fotos von Essen – so wie es Food-Influencer und auch die Food-Redaktion der Berliner Zeitung für Sie liebe Leser als Service tut – ins Internet zu stellen. Grund: Der CO2-Ausstoß bei der Stromproduktion für Internet, Server, Handys heize die Klimakrise an. Wörtlich stammelte der Politiker, der seit Monaten ähnlich überfordert wirkt wie sein Parteikollege und Erbsenzähler Christian Lindner: „Beispielsweise neigen wir dazu, dass wir unser Essen fotografieren. Und wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen anschaut weltweit, kommt man auf einen enormen Energieverbrauch.“ Und weiter: „Ist das wirklich notwendig? Denken wir bei solchen Dingen daran, dass das erhebliche Folgen hat?“

Lesen Sie die beiden Zitate doch gerne noch ein zweites Mal. Sie werden wahrscheinlich zu einer ähnlichen Einschätzung kommen wie ich: So was belangloses und blödes will man nicht von einem Bundesminister hören. Und schon gar nicht von einem, der einer liberalen Partei angehört und dem wir inflationsgeplagte Steuerzahler monatlich ein Grundgehalt von 16.815 Euro aufs Konto überweisen. Von solchen Menschen kann man doch wirklich etwas mehr Hirnschmalz erwarten, oder? Zumal der Mann mit seinen Kollegen, anstatt so einen Unsinn zu quatschen, mal lieber an die Arbeit machen sollte, uns von russischem Gas unabhängig zu machen, bzw. die Inflationsschäden für uns Bürger ein wenig abzufedern.

Die Bild-Zeitung reagierte natürlich prompt und stellte einen Reporter ab, um sich der Sache anzunehmen. Und siehe da, der Minister postet natürlich selbst fleißig Essensbilder auf Instagram. Meist sitzt er dafür in seinem viel zu engen Slim-Fit-Anzug in seinem wirklich trostlosen Büro im Hans-Dietrich-Genscher-Haus (Sie wissen schon, der Außenminister mit dem gelben Pullover und der Pistole in der Jackentasche.) und postet Daumen-hoch-Bilder von spießigen Kaffeeservicen, irgendwelchen Convenience-Waffeln mit heißen Kirschen, von einer Imbiss-Pizza oder das Bild eines Obstsalates.

Und im Hintergrund steht eine Kiste Cola und Club-Mate. Bei so einem kulinarischen Schrott-Content würde ich auch solche Zitate produzieren. Schon als Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz liebte Wissing Waffeln. Dazu gabs Kaffee aus der Mainzelmännchen-Tasse: „Ein im wahrsten Sinne des Wortes verwöhnter Minister“, #lecker, #sehrlecker, #mega.

Angela Merkel: Kernige Verpflegung, da kann man nicht meckern.

Denn den einzigen Food-Content (Es gibt so leckere Sachen auf Instagram zu sehen!) den man in Deutschland canceln sollte, ist der Food-Content unserer Politiker. Denn die ernähren sich natürlich in ihren Sitzungen im Bundestag oder in ihren Ministerien und Parteizentralen eigentlich nur von Mist. Die ARD-Doku über Kevin Kühnert zeigt ganz anschaulich, dass der moderne deutsche Politiker sich nicht viel besser ernährt als ein einsames Hausschwein, dass ausschließlich mit angegammelten Essensresten gemästet wird. Und dazu hektisch inhalierte Kippen auf dem Dach des Willy-Brandt-Hauses. Oh je, oh je!

Für diese würdelose Verpflegung unser Volksvertreter gibt es im politischen Berlin meist den Fachterminus „Büfett (warm/ kalt)“. Als Pausensnack heißt „warm“ im Bundeskanzleramt oder in der Ministerpräsidentenkonferenz der neuen BRD eigentlich immer Bockwürstchen. Und „kalt“ steht fast ausnahmslos für Kartoffelsalat. Dazu gibt es dünnen Filterkaffee irgendwelche Industrie-Schmandkuchen, Orangennektar in kleinen 0,2-Liter-Fläschchen und viel zu sauren Billigriesling aus minderwertigen Grundwein. Und dieses schreckliche Mittelmaß färbt natürlich auch auf das Privatleben unserer Volksvertreter ab. Schaut man sich ein wenig die kulinarischen Vorlieben unserer Politiker an, fragt man sich: Was machen diese Frauen und Männer mit ihren stolzen Gehältern und Diäten?

Imago Breiige Matschepampe mit Bregenwurst: Helmut Kohl, der Labrador unter den deutschen Spitzenpolitikern.

Von unseren Politiker-Legenden ist vor allem bekannt, dass Helmut Kohl Saumagen und klate Butterwürfel (pur gelutscht) wirklich liebte und Angela Merkel besonders griechisches Bifteki, Kartoffelsuppe und Streuselkuchen. Wobei letztere beiden Lieblingsgerichte aus einem Radio-Wahlkampfinterview stammen, also wahrscheinlich Volksnähe heischen sollen. Ansonsten bei ihr beliebt: Bratwurst und ganze Matjesfilets. Und dafür gibt es Daumen hoch von uns. Also Angela Merkel hat einen guten Geschmack.

Ganz anders als Corona-Nervensäge Karl Lauterbach. Der liebt zwar Spaghetti Gamberoni (wahrscheinlich mit Garnelen aus asiatischer Ekel-Zucht) und Loup de Mer, aber als verklemmter Hypochonder immer „senza sale“. Also ohne Salz. Weil das angeblich gesünder ist und schweren Krankheiten vorbeugt. Nur ist das eben eine einseitige Betrachtung, denn ungesalzenes Essen macht schlechte Laune und bitter, und das hat wiederum eine negativen Einfluss auf die Lebenserwartung. Schön dämlich, der Mann.

Die wirklich sehr trashige CSU-Politikerin Dorothee Bär etwa liebt laut Instagram Pommes (#teamketchup #nomayoplease), Cappuccino mit Schaumgravur (#confessionsofacoffeeaddict), Fertigpizza (mit zu viel Salz und Zucker!) und Banana-Split. Die ehemalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner verkocht gerne Gemüse bis es grau wird (#GuteErnährung).

Und ihr CSU-Kollege und bayerischer Ministerpräsident Markus Söder – der sich wie ein 12-Jähriger nur den Pony gelt – isst natürlich auch nur Müll. Unter dem Hashtag #söderisst postet aus Sitzungen den ganzen Fraß, den sich er und seine Politiker-Kollegen so in den Pausen reinschnabulieren. Von Gulaschsuppe über Schweinenackensteaks über einen Strammen Max mit Salatgarnitur, der aussieht wie von Tank & Rast bis hin zu Saurer Lunge mit Semmelknödel: „Seit meiner Kindheit esse ich gerne Lüngerl mit Kloß. Das hat meine Mutter immer perfekt gemacht.“ Mhhmmmm, wer will da nicht mit Markus tauschen?

Zwar wohnen laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes die fettesten Deutschen in Mecklenburg-Vorpommern (Philipp Amthor liebt ja Puderzucker), aber auch in Bayern sind knapp 50 Prozent der Bevölkerung übergewichtig, 15 Prozent davon sogar schwer adipös. Ob die Posts von der fragwürdigen Ernährung unser Politiker damit zu tun haben, ist natürlich nicht bewiesen. Und trotzdem: Reißt Euch doch bitte mal zusammen, oder holt Euch einen kulinarischen Berater. Und vor allem: Lasst uns bitte mit Eurem sehr traurigen Privatleben in Ruhe.

Schaut man nämlich ins Ausland, sieht die Sache schon anders aus. Die Italiener essen sowieso eigentlich nur schöne Sachen und der ehemalige französische Präsident François Mitterrand liebte vom Aussterben bedrohte gegrillte Singvögel zu verspeisen. Das kostete ihm zwar zwischenzeitlich fast die politische Karriere, ist aber immerhin viel edler als der völkische Currywurst-Wahn unseres Ex-Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Und Donald Trump? Der isst natürlich auch viel Müll. Aber immerhin nicht so peinliches Zeugs, wie Waffeln mit heißen Kirschen.