Zack, die Bohne: Hier gibt es wirklich guten Espresso in Berlin

Als Italiener hat unser Autor besondere Ansprüche an seinen Kaffee. In seiner Wahlheimat Berlin hat er sich auf die Suche nach dem besten Espresso gemacht.

Guten Filterkaffee in Deutschland zu finden, ist nicht schwierig – aber einen köstlichen Espresso? Als Italiener in Berlin ist dies eine kleine Herausforderung. Doch ein Rundgang durch die Hauptstadt zeigt: Kaffeekultur ist auch hierzulande relevant. Ob To Go auf dem Weg zur U-Bahn oder gemütlich sitzend in einem Café, die schwarze Brühe ist für viele Berliner ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Tages.