Zucchini: Von wegen nur grün und langweilig!

Oh je, Zucchini. Dieses Gemüse gilt ja unter Feinschmeckern als die langweiligste Frucht, die der liebe Gott erschaffen hat. Und trotzdem: Die olle Zucchini ist eines der beliebtesten und meistverkauften Gemüse im Supermarkt. Vor etwa zehn Jahren kam man auf die Idee, überall Spaghetti mit Zucchini, gebratenen Gambas und Cherrytomaten zu servieren. Von Castrop-Rauxel über Paderborn bis nach Berlin. Überall wurde dieses Gericht angeboten.

Und das hat seine Spuren hinterlassen! Immer noch wird diese fade grüne Stange nachgefragt von den Kunden. Der Grund ist schnell erklärt: Die Zucchini ist nicht eitel und wuchert von Juni bis weit in den Herbst hinein. Immer wieder bildet sie neue Früchte, wie eine Hydra mit 1000 Köpfen, die immer wieder nachwachsen. Das erhöht die Marge der Discounter. Wer will es ihnen verdenken.

Allerdings, Zucchini ist nicht gleich Zucchini. Mit ein paar Kniffen setzen Sie das Mauerblümchen nämlich so in Szene, dass Sie wieder Freude an der Zucchini haben. Schauen Sie doch einfach mal in Ihren Kühlschrank. Ganz unten liegt bestimmt noch eines dieser schrumpeligen Exemplare aus der Familie der Kürbisgewächse.

Lidl, Aldi und Konsorten: Zucchini garantiert hohe Profite

Wie die meisten Gewächse dieser umfangreichen Gattung gibt es Zucchini in vielen Formen und Farben, nicht nur in uniformer Einheitsgröße und fein gesprenkeltem Grün. Nein, da gibt es deutlich mehr. Die auf Großstädter nahezu exotisch anmutenden, leuchtend gelben Varianten haben es schon auf so machen Fine-Dining-Teller geschafft.

Großer Beliebtheit erfreuen sich Zucchinis auch wegen ihrer Fotogenität. Schließlich reicht es heute manchmal schon aus, wenn das Essen einfach nur gut aussieht, wie Instagram beweist. Bunt gemischt, neben weiterem mediterranen Gemüse abgelichtet, ist das Wochenmarkt-Foto vom Mittelmeerurlaub der reinste Knaller.

„Du kannst dir die Fülle vom Markt in Aix-en-Provence gar nicht vorstellen“, wird dann zu Hause geschwärmt. Das Zucchini-Carpaccio schmeckt allerdings zu Hause gar nicht mehr so gut, jedenfalls nicht wie mit Blick aufs Mittelmeer. Der Schuldige ist dann schnell gefunden: Ist doch ganz klar, eine Supermarkt-Zucchini kann ja gar nicht schmecken! Dieses mit Wasser vollgepumpte Gewächshausgemüse ist so fad wie Leitungswasser.

Unzählige Varianten: Die Zucchini ist eines der meistgegessenen Lebensmittel in Deutschland. IMAGO / Panthermedia

Zucchini schmeckt ohne die richtige Zubereitung nach wenig

Da träumt man dann vom Wochenmarkt, aber den Zahn muss ich Ihnen leider ziehen, denn Zucchini vom Bauern in der Provence, der Algarve oder in Venetien schmecken nicht viel besser als die billigen Verwandten von Lidl und Aldi. Zumindest für den Ottonormalverbraucher ist das sensorisch nicht wirklich bemerkbar. Was Ihnen so gut geschmeckt hat, ist das gute Olivenöl mit einem Hauch Knoblauch und Kräutern, Meersalz und der Spritzer Zitronensaft.

Es ist also die Aufmerksamkeit, die diesem Gemüse zuteil wurde, welche Ihnen so gefiel. Außerdem die Atmosphäre, die Wärme und das Gefühl von Freiheit. Letzteres ist kaum (auch von mir nicht!) replizierbar, aber wie man der Zucchini mit ein paar aufmerksamen Handgriffen ihren zarten mediterranen Zauber entlockt, das zeige ich Ihnen später.

Für die schlanke Linie: gerade mal 17 Kalorien pro 100 Gramm

Sicher ist, die Früchte sind gesund! Vielleicht nicht gerade die panierten und ausgebackenen gelben Blüten, die oft gefüllt mit Ricotta und dann mit Honig serviert werden. Nein, ich meine jetzt die wasserreiche und leicht verdauliche Frucht, die neben gerade einmal 17 Kilokalorien pro 100 Gramm reichlich Kalium und Calcium hat und Lieferantin von Vitamin A und C ist.

Der Name stammt übrigens vom italienischen Zucca ab, was Kürbis bedeutet. Die italienische Endung -ino ist eine Verniedlichung des Ganzen, bedeutet also übersetzt so viel wie Kürbislein. Das ist doch irgendwie wieder mal ganz charmant gemacht von den Italienern.



Lassen Sie uns also mal schauen, was man mit den Kürbislein so anstellen kann. Hier zwei Rezepte, beide geeignet für den Sommer und inspiriert durch die vielfältige Küche des Mittelmeerraums:

Zucchini statt Weizen: Auch das ist gut für eine schlanke Linie. Felix Hanika

Zucchini-Pappardelle mit Sesamdressing und Chili-Honig-Joghurt

Zutaten (für 2 Personen): 1 mittelgroße Zucchini, 1 EL Tahini, 1 EL Sesam, Saft und Abrieb einer Zitrone, 200 g Joghurt, 1-2 TL Chiliflocken (je nachdem, wie scharf Sie es mögen), 1 EL Honig, 1/2 Knoblauchzehe, Olivenöl, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Das ist ein ganz einfaches Ding und geht ganz schnell. Wir waschen die Zucchini und hobeln dann mit einem stinknormalen Sparschäler dünne, aber breite „Pappardelle“ hinunter. Sind wir fertig, marinieren wir diese mit Zitronensaft und -abrieb, Salz, Pfeffer und dem Olivenöl und Tahini in einer Schale. Gut 15 bis 20 Minuten ziehen lassen.

Für das Dressing: geriebener Knoblauch, Chili, Joghurt und Honig Felix Hanika

In den Joghurt reiben wir fein den Knoblauch hinein, dann vermengen wir alles mit Salz, dem Honig und den Chiliflocken. Ebenfalls ziehen lassen.



Nun ganz simpel anrichten: Den Joghurt mit einem Löffel rund auf den Teller streichen, dann mit der Hand die Zucchini darauf anordnen. Abschließend noch einen Spritzer Olivenöl, etwas Meersalz und den Sesam darüber. Easy!

Keine Schmorgurken mit Hackfleisch, sondern Schmorzucchini mit italienischer Bratwurst Felix Hanika

Schmorzucchini mit Salsiccia gefüllt und Kartoffel-Fenchel-Püree

Zutaten (für 2 Personen): 2 kleine Zucchini, 2 Fenchelsalsiccia, 2 Zweige Thymian, 1 Knoblauchzehe, 3 große, mehlige Kartoffeln, 2 EL Fenchelsaat, Olivenöl, Salz, Pfeffer



Zubereitung: Wir waschen alle Zutaten und beginnen dann mit der Zucchini, schneiden die Enden leicht ab und halbieren die Frucht längs. Mit einem Löffel kratzen wir das Kerngehäuse heraus. Nun salzen wir die Schnittflächen ordentlich und lassen die Hälften gut 15 Minuten liegen. Das Salz zieht Wasser aus der Frucht und der Geschmack wird kompakter. Anschließend das Salz abspülen und die Hälften gut abtrocknen.

Salsiccia muss nicht immer gebraten werden oder als Brät in die Pasta-Soße: Hier dient es als Füllung für die Zucchini. Felix Hanika

Die Würste schneiden wir auf und holen das Brät heraus. Damit füllen wir die Zucchini. Also eine Hälfte mit der Wurst füllen (wer die passende Zucchinigröße dahat, kann die Wurst einfach ohne Haut reinlegen) und die zweite Hälfte obenauf.



Den Knoblauch hacken wir sehr fein und mischen ihn mit etwas Olivenöl. Dieses Gemisch und jeweils einen Zweig Thymian geben wir dann mit den gefüllten Zucchini in eine Alufolie, verschließen diese fest und backen dann alles für 45 Minuten bei 200 Grad im Ofen.

Zucchini gilt als langweiliges Gemüse: Durch die Garmethode in der Alufolie bleiben die Aromen in der Frucht. Felix Hanika

Die Kartoffeln werden geschält und dann in Salzwasser gekocht, bis sie richtig gar sind. Anschließend machen wir dann mit Olivenöl statt Butter ein Kartoffelpüree. Die Fenchelsaat mörsern wir fein zu einem Pulver, womit wir dann das Püree abschmecken. Das Fenchelpulver ersetzt also die sonst übliche Muskatnuss. Ist alles fertig, das Püree kreisrund auf den Teller streichen und obenauf die Schmorzucchini legen.



