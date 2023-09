Berlin -Eigentlich wäre es eine lösbare Aufgabe für Union und SPD gewesen, den gesundheitlichen Verbraucherschutz wesentlich voranzubringen, findet Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker: Klare Kennzeichnung von Lebensmitteln, engmaschige Hygienekontrollen, verbindliche Herstellerpflichten und schnelle Verbraucherinformationen hätten die Koalitionspartner in spe vereinbaren können, sollen, müssen. Schlechterdings enthält der Vertrag so gut wie nichts davon.



Herr Rücker, wie beurteilen Sie den Koalitionsvertrag aus verbraucherpolitischer Sicht?



Martin Rücker: Es handelt sich um ein Dokument des Stillstandes, um eine Ansammlung von Prüf- und Beobachtungsaufträgen ohne Verbindlichkeit. Konkrete Verbesserungen gibt es kaum. In wichtigen Punkten bleiben Union und SPD sogar noch hinter Vorhaben zurück, die sie selbst bereits 2013 im Koalitionsvertrag vereinbart, aber nie eingelöst haben.



Zum Beispiel?



Der Vertrag von 2013 enthält ein klares Bekenntnis zur verbindlichen Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln. Umfragen zeigen, dass dieser Punkt den Verbrauchern besonders wichtig ist. Geschehen ist aber nichts. In der aktuellen Vereinbarung heißt es lediglich, man wolle „prüfen“ und „evaluieren“ und „gegebenenfalls“ die Herkunftsangaben „weiterentwickeln“. Eine bessere Gentechnikkennzeichnung – 2013 vereinbart, aber nicht umgesetzt - fehlt jetzt gänzlich.



Zur Person

Der Verbraucherrechtsaktivist Martin Rücker (37) studierte Journalistik an der Hochschule, arbeitete jahrelang als freier Autor für die Deutsche Presseagentur und mehrere Radiosender, war Redakteur der Neuen Presse Hannover und arbeitete Berlin als Hauptstadtkorrespondent für mehrere Zeitungen. 2009 wurde er gebürtige Stuttgarter Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Verbraucherorganisation Foodwatch. Anfang April vergangenen Jahres folgte er Thilo Bode im Amt des als Foodwatch-Geschäftsführers nach.

Auch wollte man eine rechtliche Grundlage schaffen, damit Kontrollbehörden Verstöße gegen das Lebensmittelrecht endlich öffentlich machen dürfen. Nun „streben“ Union und SPD noch einmal dasselbe „an“, allerdings sollen die Betriebe ihre eigenen Hygienekontrollergebnisse dann auf freiwilliger Basis zugänglich machen können – ein schlechter Witz. Außerdem soll das Lebensmittelsicherheitssystem auf Basis eines Gutachtens des Bundesrechnungshofs verbessert werden.

Dagegen ist doch nichts zu sagen.



Eigentlich nicht, nur dass besagtes Gutachten aus dem Jahr 2011 stammt. Die Erkenntnisse liegen also seit gut sechs Jahren vor. Man hätte sie längst umsetzen können. Stattdessen wird nun erneut geprüft.



Warum ist Ihnen die Veröffentlichungspflicht so wichtig?



Die Erfahrung anderer Länder zeigt: Wo die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen öffentlich werden, sinkt die Beanstandungsquote. Bei uns wird jedes Jahr jeder vierte kontrollierte Betrieb beanstandet. Freiwillige Lösungen scheitern erfahrungsgemäß. Es ist doch absehbar, dass gerade die Betriebe, die es betrifft, schlechte Ergebnisse nicht publizieren werden. Wir wollen daher alle Kontrollergebnisse öffentlich machen, auch die guten. Dann hat ein Betrieb einen echten Anreiz, sauber zu arbeiten, weil die Kunden sich informieren können, ob er die Hygienestandards einhält oder nicht.



Solche Informationen nützen auch Schulen oder Krankenhäusern, die für ihre Kantine einen Caterer engagieren wollen: Wer sauber ist, erhält den Auftrag. Nicht zuletzt werden die vielen beanstandungsfreien Betriebe geschützt, und das sind immerhin drei Viertel der Unternehmen in der Lebensmittelwirtschaft.



Inwiefern?



Hygiene bedeutet Aufwand: Mitarbeiter müssen geschult, Kontrollsysteme installiert, Herstellungsverfahren angepasst werden. All das kostet Zeit und Geld. Wer sich das spart, hat einen Kostenvorteil. Der Gewissenhafte ist der Dumme. Deshalb ist Transparenz direkter Verbraucherschutz. Das gilt übrigens auch für Gesundheitswarnungen im Handel: Bisher müssen Supermärkte ihre Kunden nicht per Aushang im Laden auf Lebensmittelrückrufe aufmerksam machen. Vor allem bei Markenprodukten fehlen die Warnungen oft – und offenbar will die Große Koalition daran nichts ändern.



Immerhin will man die staatliche Online-Plattform Lebensmittelwarnung.de verbraucherfreundlicher gestalten, die bundesweit über Rückrufe informiert.



Das wäre dringend nötig. Die Seite sieht aus wie eine versehentlich ins Netz gestellte Excel-Tabelle aus den 90er-Jahren. Aber erstens kennt kaum jemand dieses Portal – es müsste erst einmal bekannt gemacht werden. Zweitens hatten Bund und Länder schon 2011, als die Seite ins Leben gerufen wurde, die Möglichkeit eines E-Mail-Abonnements der Warnungen fest vereinbart. Das gibt es bis heute nicht. Sowas kriegt jedes Startup hin. Und drittens erscheinen viele Warnungen auf dem Portal zu spät oder gar nicht. Da muss dringend aufgeräumt werden. Wichtiger noch ist aber: Der Lebensmittelhandel muss verpflichtet werden, vor Ort zu warnen, wenn zum Beispiel mit Salmonellen belastete Lebensmittel aus dem Verkehr gezogen werden.



Nehmen Sie denn die Ankündigung im Koalitionsvertrag ernst, für eine bessere Nährwertkennzeichnung auf Lebensmittelverpackungen zu sorgen, um eine gesündere Ernährung zu fördern?



Ich hätte mir schon erhofft, dass man Nährwertangaben nicht „gegebenenfalls vereinfacht visualisiert“, sondern sich klar zu einer Ampelkennzeichnung bekennt. Und dabei nicht stehen bleibt. Man könnte gezielt an Kinder gerichtete Werbung für besonders zucker-, salz- und fetthaltige Lebensmittel wie Limos, Chips und Süßigkeiten verbieten. Man könnte den Mehrwertsteuersatz für Obst und Gemüse abschaffen und, wie in Großbritannien, eine Herstellerabgabe auf besonders zuckrige Getränke einführen. Aber davon ist im Vertrag keine Rede, obwohl das Problem verbreiteten Übergewichts und der zahlreichen Folgeerkrankungen seit Jahrzehnten bekannt ist.



Einspruch: Union und SPD haben angekündigt, Höchstwerte für Zucker- und Salzanteile in Lebensmitteln festlegen zu wollen.



Das ist hyperaktiv. Gerade galt bereits eine bessere Kennzeichnung als „Bevormundung“, jetzt greifen Union und SPD zum schärfsten – und wie ich finde zu einem unangemessenen – Mittel. Rezepturvorgaben halte ich tatsächlich für bevormundend. Ich möchte mir nicht vom Staat die Lebensmittelrezepturen vorgeben lassen. Das geht eindeutig zu weit, es gibt andere Mittel.



Woran liegt es Ihrer Ansicht nach, dass die meisten verbraucherpolitischen Ziele im Lebensmittelbereich so wenig ambitioniert verfolgt werden?



Ein Grundproblem ist, dass sich in der Bundesregierung niemand richtig zuständig fühlt. Weite Teile des Verbraucherschutzes sind seit 2013 im Bundesjustizministerium angesiedelt. Nicht so der gesundheitliche Verbraucherschutz, der in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) fällt, dort aber von den Interessen der Lebensmittelwirtschaft überlagert wird. Im BMEL prallen die Interessen von Erzeugern und Herstellern auf der einen und den Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der anderen Seite frontal aufeinander. Um den Konflikt aufzulösen, brauchen wir ein eigenständiges Verbraucherschutzministerium.



Das Gespräch führte Stefan Sauer