Berlin -Fast schon ein bisschen langweilig: Zum sechsten Mal in Folge ist Bundeskanzlerin Angela Merkel vom Wirtschaftsmagazin „Forbes“ zur mächtigsten Frau der Welt gewählt worden. Seit 2004 kürt die renommierte englischsprachige Zeitschrift einflussreiche Frauen aus Wirtschaft, Politik, Industrie, Medien, Finanzen, Wissenschaft oder Gesellschaft aus, die durch Medienpräsenz, Reichtum, Einfluss und Bedeutung besonders viel Macht in der Welt ausüben können. Jedes Jahr wird eine Liste dieser 100 Frauen veröffentlicht.

„Wenn es eine einzelne Person gibt, die in der Lage ist, sich den ökonomischen und politischen Aufgaben der Europäischen Union zu stellen, dann ist das Angela Merkel“, schreibt „Forbes“ in seiner Begründung.

Clinton auf Platz zwei

Hinter Angela Merkel findet sich US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton auf Platz zwei der Liste wieder, Platz drei bekleidet Fed-Chefin Janet Yellen. Auf Platz vier wählte Forbes die Wohltäterin Melinda Gates, die Ehefrau von Microsoft-Gründer Bill Gates. Auf den fünften Rang schaffte es Mary Barra, General Motors-Chefin.

Angelina Jolie imago/Future Image

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

IWF-Chefin Christine Lagarde kommt auf Platz sechs, Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg auf Platz sieben und Youtube-Chefin Susan Wojcicki auf Rang acht. Hewlett-Packard-Chefin Meg Whitman liegt auf Platz neun, den zehnten Platz holte sich die Managerin Ana Patricia Botín, Banco-Santander-Präsidentin.

Jolie und Swift werden rausgeworfen

20 neue Frauen sind in diesem Jahr dazu gekommen, schreibt das Magazin auf seiner Seite. Dazu zählen unter anderem sieben Weltmarktführerinnen, zwei Philanthropinnen, fünf Firmenchefinnen, zwei Milliardärinnen, eine Chefredakteurin, zwei Firmen-Präsidentinnen und drei Richterinnen, die sich zusammen einen Platz teilen.

Damit so viele neue Frauen überhaupt in die Liste aufgenommen werden konnten, änderte Forbes in diesem Jahr seine Strategie: Es strich die Kategorie „Celebrities“, so dass Frauen wie Angelina Jolie und auch Taylor Swift so gar nicht mehr auf der Liste erscheinen.