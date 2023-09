Ludwigslust -Kurioser Anblick: Aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses bei Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern ragt ein Auto.

Das, was im Dorf Kummer wie ein Unfall aussieht, ist eine Übung für einen Ausbildungstag der Feuerwehren aus der Region.

So sieht das Ganze von Innen aus: Die Wohnung ist leer und das komplette Haus wird für verschiedene Übungen benutzt. dpa

Haus dient für Feuerwehr-Übungen

Die „Schweriner Volkszeitung“ berichtet, dass dieses Haus für Feuerwehr-Übungszwecke genutzt wird.

Stefan Geier, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kummer, erklärte der Zeitung diesen Einsatz: „Wir können in diesem Objekt Einsatzszenarien durchspielen, ohne dass Beschädigungen am Baukörper relevant wären, weil das Gebäude in Kürze abgerissen werden soll.“

Das Auto wurde mit einem Lader von außen durch das Fenster geschoben. dpa

Der Wehrführer erklärte der „Bild“-Zeitung, wie diese doch recht seltsam anmutende Übung abläuft: Der Kleinwagen, der verschrottet werden sollte, stammt von einem Autohaus in der Nähe. Er ist auch schon komplett von Motoröl und Benzin befreit.

Mit Lader durch das Fenster geschoben

Mit Hilfe eines Teleskopladers wurde der Ford Ka angehoben und von außen durch das Fenster geschoben. (sch)

