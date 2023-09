Berlin -Jens Spahn hat sich zwar bisher kaum zu Gesundheitsthemen geäußert, doch soviel weiß man vom neuen Bundesgesundheitsminister: Bei seinem Amtsantritt hatte er angekündigt, die Frage der Wartezeiten für gesetzlich Versicherte ganz oben auf seine Prioritätenliste zu setzen. Es dürfte eine schwer zu bestehende Bewährungsprobe für den CDU-Politiker werden. Denn die Kassenärzte fordern auch als Ausgleich für bessere Angebote mindestens eine halbe Milliarde Euro mehr. Andernfalls drohen sie damit, Spahn bei diesem Vorhaben ausbremsen.



SPD und Union haben unter anderem vereinbart, dass die Kassenärzte die Zahl der Sprechstunden für gesetzlich Versicherte von 20 auf 25 Stunden pro Woche anheben müssen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hält das für kontraproduktiv. KBV-Chef Andreas Gassen verwies am Mittwoch auf Erhebungen, nach denen die Kassenärzte bereits heute im Schnitt 52 Stunden pro Woche arbeiteten. „57 Stunden wäre unmenschlich“, so sein Vorstandskollege Stephan Hofmeister. Wenn die Zahl der Sprechstunden erhöht werde, müsse dies daher zu Lasten anderer Leistungen der Mediziner gehen. „Wenn ich mehr freie Sprechstunde anbieten muss, kann ich in dieser Zeit nicht operieren“, sagte Gassen, der selbst Orthopäde ist.



Kostendeckel soll aufgehoben werden

Wenn die Ärzte noch mehr leisten sollten, müsse das auch entsprechend vergütet werden, verlangte Gassen. „Jede Berufsgruppe wird mehr Geld einfordern, wenn mehr Leistungen verlangt wird“, argumentierte er. Konkret fordert die KBV die Aufhebung des bestehenden Kostendeckels. Er führt nach ihrer Darstellung schon jetzt dazu, dass sich der Wert der Behandlungen und Untersuchungen an gesetzlich Versicherten auf jährlich 27 Milliarden Euro summiert, die Kassen davon aber nur 24 Milliarden Euro erstatten. Die Vertragsärzte müssten den Kassen also etwa drei Milliarden Euro Rabatt geben, beklagte Gassen.

Diese plakative Darstellung weisen die Kassen allerdings zurück. Tatsächlich ist die Honorarberechnung der Ärzte sehr kompliziert. Richtig ist, dass die Kassen für einen Großteil der ärztlichen Leistungen nicht in unbegrenzter Höhe zahlen. Der Arzt bekommt weniger für eine Behandlung, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden. Damit soll verhindert werden, dass die Krankheitskosten ins Uferlose steigen. Die Krankenkassen haben jedoch zuletzt darauf hingewiesen, dass die Ärzte trotz dieser Begrenzung sehr gut verdienen – im Schnitt erwirtschaften die Praxisinhaber ein mit dem Bruttoarbeitslohn vergleichbares Einkommen von 190.000 Euro.

Gesundheitsminister Jens Spahn will, dass Ärzte mehr Zeit für Sprechzeiten aufbringen. Getty Images

Gassen reagierte darauf empört. „Die Argumentation, die Ärzte sollten sich mal nicht so haben, sie bekämen doch genug, ist schon fast unflätig“, sagte er. Sicherlich verdienten die Ärzte im Mittel nicht schlecht. „Aber die Tatsache, dass jemand gut verdient, ist keine Rechtfertigung dafür, erbrachte Leistungen nicht zu bezahlen“, argumentierte der oberste Kassenarzt: „Anständige Arbeit muss auch anständig bezahlt werden.“

Keine unbegrenzten Leistungen

In einem ersten Schritt fordert die KBV, bei denjenigen Leistungen das Budget aufzuheben, bei denen der einzelne Arzt keine Möglichkeit der Einflussnahme hat. Dabei handelt es sich insbesondere um Pauschalen, die die Ärzte für jeden Patienten erhalten, der in der Praxis kommt. Damit will auch die KBV verhindern, dass mehr Behandlungen und Untersuchungen nur deshalb angeboten werden, weil der behandelnde Mediziner dann mehr verdient. Die Kosten für die vorgeschlagene Anhebung des Budgetdeckels gibt die KBV mit insgesamt 450 Millionen Euro an.

„Wir werden ein Plus an Terminen heben können, wenn die Budgetierung aufgehoben wird“, versprach Gassen. Es könne jedoch nicht sein, dass die Politik den Versicherten unbegrenzte Leistungen verspreche, die Ärzte aber die Zeche dafür zahlen müssten. Sollte die große Koalition nicht auf die Forderungen der Kassenärzte eingehen, droht Gassen mit Gegenmaßnahmen: Dann sähen sich die Kassenärztlichen Vereinigungen gezwungen, ihre Aufsicht über die zulässigen Arbeitszeiten der Mediziner „mit aller Schärfe zu exekutieren“.