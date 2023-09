Köln -Die letzten Meter bis zur Formel 1 will Mick Schumacher in Rot zurücklegen – auf den Spuren seines Vaters. Der 19-Jährige steigt zum Nachwuchsfahrer bei Ferrari auf, er gehört damit nun offiziell zum erfolgreichsten aller Rennställe in der Königsklasse.

„Es ist offensichtlich“, sagte Schumacher, „dass Ferrari seit meiner Geburt einen großen Platz in meinem Herzen und auch in den Herzen unserer Familie hat.“ Denn als Mick im Jahr 1999 zur Welt kam, trug sein Vater längst den roten Rennanzug und stieg in den Folgejahren mit den Italienern zum Rekordweltmeister auf.

Italiens Presse feiert Verpflichtung

Nicht nur im Ferrari-Land wird die Nachricht entsprechend emotional aufgenommen. „Es gibt wieder einen neuen Schumacher in Maranello“, jubelte die „Gazzetta dello Sport“, der Einstieg des Formel-3-Europameisters in die Ferrari Driver Academy sei nicht weniger als „der Beginn eines neuen Kapitels“ in der Historie des Rennstalls. Der „Corriere della Sera“ sieht in der Verpflichtung des Talents einen „großartigen Coup: Für die Tifosi wird ein Traum wahr.“

Schließlich steht der Name Schumacher wie kein zweiter für die einstige Dominanz des Springenden Pferdes in der Formel 1. Zwischen 2000 und 2004 hatte der Kerpener fünf seiner sieben WM-Titel mit den Roten gewonnen, weiterhin einziger Champion der Nach-Schumacher-Ära ist der Finne Kimi Räikkönen mit seinem Triumph im Jahr 2007.

Alle Beteiligten sind nun allerdings auch auffällig darauf bedacht, den professionellen Aspekt der Zusammenarbeit zu betonen. Es sei „erneut ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Schumacher, „ich kann nur von dem immensen Know-how profitieren, das dort gebündelt ist. Ich werde alles dafür tun, meinen Traum von der Formel 1 zu verwirklichen.“ Schon in dieser Woche wird er „an den Aktivitäten zur Saisonvorbereitung“ der Akademie teilnehmen.

Schumacher schon diese Saison im Ferrari?

Nach seinem Titelgewinn in der Formel 3 debütiert Schumacher in dieser Saison mit dem italienischen Prema-Team in der Formel 2, im direkten Unterbau der Königsklasse. Dass parallel der Sprung zu Ferrari gelang, ist zweifellos ein Katalysator für Schumachers Karriere.

Schon bei den Formel-1-Testfahrten während der anstehenden Saison kann der Teenager in einen Ferrari steigen, die Young Driver Tests sind für Piloten wie Schumacher vorgesehen - und es würde überraschen, wenn der Neue mit dem großen Namen nicht gleich die Chance erhält. (sid)