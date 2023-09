Austin -Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis der USA gewonnen und seine Chance im Titelduell mit WM-Spitzenreiter Nico Rosberg (Wiesbaden) gewahrt. Der Engländer feierte im 18. Rennen der Formel-1-Saison in Austin/Texas seinen siebten Sieg vor Rosberg, der vor den letzten drei Rennen allerdings noch 26 Punkte vor seinem Teamkollegen liegt. Hamilton kann damit weiterhin nicht aus eigener Kraft Weltmeister werden. „Die USA sind immer ein gutes Jagdrevier für mich“, sagte ein zufriedener Hamilton. Rosberg war nicht komplett zufrieden: „Ich habe beim Start ein bisschen was verloren. Unter dem Strich ist der zweite Platz in Ordnung - Schadensbegrenzung eben. Ich bin auf jeden Fall voll gefahren.“ Dritter wurde der Australier Daniel Ricciardo (Red Bull) vor dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim/Ferrari).



Nico Hülkenberg (Emmerich/Force India), der zur kommenden Saison zu Renault wechselt, schied nach einer Kollision in der ersten Kurve aus. Pascal Wehrlein (Worndorf) verpasste im unterlegenen Manor die Punkteränge. Für den dreimaligen Weltmeister Hamilton war es zugleich der 50. Sieg seiner Karriere und der vierte beim fünften Rennen in Austin nach 2012, 2014 und 2015. (sid)