Spielberg -Nach einem Crash mit Lewis Hamilton in der Schlussrunde hat Formel-1-Spitzenreiter Nico Rosberg den Sieg-Hattrick in Österreich verpasst. Der deutsche Gesamtführende schleppte seinen beschädigten Mercedes am Sonntag in Spielberg noch als Vierter ins Ziel, während sein britischer Stallrivale das neunte Saisonrennen gewann. „Ich war auf der Außenseite. Ich habe den Unfall nicht gebaut“, verteidigte Hamilton via Funk sein hartes Überholmanöver gegen Rosberg, der auf den letzten Kilometern auch noch Red-Bull-Fahrer Max Verstappen und Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen passieren lassen musste.

Auch für Rosbergs Landsmann Sebastian Vettel endete das Rennen mit einer Enttäuschung. Der Hesse schied nach einem spektakulären Reifenplatzer vorzeitig aus. „Ich hab nichts falsch gemacht. Wir haben nichts Aggressives oder Dummes versucht, fertig“, sagte Vettel, nachdem ihm bei Tempo 300 der rechte Hinterreifen explodiert war.

Hülknberg raus, Wehrlein mit dem ersten Punkt

In der WM-Gesamtwertung liegt Rosberg nun nur noch zwölf Punkte vor Hamilton. Vettel hat als WM-Dritter punktgleich mit Teamkollege Räikkönen schon 57 Zähler Rückstand.

Auch für Nico Hülkenberg, der als Zweiter gestartet war, gab es keine Punkte. Er schied in seinem Force India ebenfalls vorzeitig aus. Dagegen eroberte Neuling Pascal Wehrlein im Manor als Zehnter völlig unerwartet seinen ersten WM-Zähler.

Rosberg und Vettel waren mit einem Handicap in das neunte Saisonrennen gegangen. Beide wurden am Start wegen eines außerplanmäßigen Getriebewechsels zurückversetzt: Rosberg fuhr daher als Sechster los, Vettel nur als Neunter. So bot sich an der Startampel ein ungewohntes Bild. Neben Hamilton, der zum 54. Mal in seiner Karriere auf der Pole Position parkte, ordnete sich Hülkenberg ein. Der Rheinländer hatte es nach sechs Jahren wieder in Startreihe eins geschafft.

Doch lange währte das Vergnügen in der Spitzengruppe für Hülkenberg nicht. Schon auf den ersten Metern war er gegen Hamilton chancenlos, auch Jenson Button im McLaren und Kimi Räikkönen im Ferrari zogen vorbei. Nach wenigen Runden hatte sich Hülkenberg komplett aus dem Kampf um einen Podiumsplatz verabschiedet.

Dagegen lief die Aufholjagd von Rosberg und Vettel zunächst nach Plan. Beide machten in den ersten Runden einige Plätze gut und durften sich Hoffnungen auf einen Besuch bei der Siegerehrung machen. Rosberg legte einen frühen Boxenstopp ein und war danach der schnellste Mann im Feld. Zudem profitierte er davon, dass die Mechaniker von Teamkollege Hamilton bei dessen Reifenwechsel patzten. So konnte Rosberg auch den Titelverteidiger passieren und wenig später sogar die Führung von Vettel übernehmen.

Vettel wird für sein Zögern bestraft

Vettel nämlich hatte lange mit seinem Reifenwechsel gezögert - und wurde dafür bestraft. In der 27. Runde explodierte sein rechter Hinterreifen bei Vollgas aus der Zielgeraden. Der viermalige Weltmeister konnte zwar noch einen schweren Crash vermeiden, das Rennen aber war für ihn beendet. „Das war's. Ich konnte nichts machen. Es tut mir leid, Jungs“, funkte der Hesse an die Box.

Nach der Rückkehr zur Ferrari-Garage war Vettel mächtig sauer. „Es gab keine Anzeichen, sonst wären wir reingefahren“, knurrte das Geburtstagskind, ehe Chefvermarkter Bernie Ecclestone für ein paar tröstende Worte herbeieilte. Die Torte, die Vettel von seinem Team vor dem Rennen bekommen hatte, dürfte dem Deutschen danach trotzdem nicht mehr geschmeckt haben.

Nach Vettels Aus schien sich an der Spitze das alte Duell zwischen Rosberg und Hamilton um den Sieg zu enwickeln. Die Frage war eigentlich nur noch: Wer entscheidet den Reifenpoker für sich? Rosberg konnte Hamilton zunächst hinter sich halten, auch wenn der Dreifach-Champion formatfüllend in seinem Rückspiegel blieb.

Rosberg und Hamilton kollidieren

Dann aber machte eine Strategie-Entscheidung an der Mercedes-Box die Schlussphase richtig spannend. Hamilton und Rosberg wurden noch einmal zum Reifenwechsel beordert und bekamen unterschiedliche Mischungen aufgezogen. „Warum bekommt Nico die weicheren Reifen?“, fragte Hamilton verwundert. Doch er blieb an seinem Kollegen dran.

Vorn allerdings lag plötzlich Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. Dann wurde es dramatisch. Beide Mercedes zogen an Verstappen vorbei. Hamilton rückte Rosberg immer näher, dann kam die harte Attacke. Rosberg und Hamilton kollidierten, nur der Brite kam unbeschadet davon - und fuhr kurz darauf als Erster ins Ziel. (dpa)