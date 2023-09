Silverstone -Konstrukteurs-Weltmeister Mercedes hat am Donnerstag in Silverstone seinen neuen Boliden für die Formel-1-Saison 2017 enthüllt. „Das Auto sieht unglaublich aus“, sagte der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton: „Es ist so ziemlich das detaillierteste Auto der Formel-1-Geschichte.“ Hamiltons neuer Teamkollege Valtteri Bottas konnte es „kaum abwarten, endlich damit zu fahren. Für mich ist das ein ganz großer Tag.“



Auffällig an dem Mercedes W08 ist die Tatsache, dass die bei allen anderen Autos der neuen F1-Generation übliche „Haifischflosse“ hinter dem Fahrer-Cockpit fehlt. Die Farben entsprechen denen der vergangenen Jahre: Silber, Schwarz, das Türkis des Hauptsponsors und als neues Element ein paar Blautöne in dem Hybrid-Logo „BlueTec“. (sid)