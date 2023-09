Berlin -Lewis Hamilton hat seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg zu dessen erster Formel-1-Weltmeisterschaft gratuliert. „Wir haben damals gesagt, dass wir beide Champions sein werden, jetzt sind wir es beide!“, schrieb Hamilton am Mittwochabend auf Twitter über einem alten Foto von ihm und Rosberg. „Herzlichen Glückwunsch, Nico. Du hast alles getan, was ein Champion tun musste. Wohlverdient“.



Rosberg und Hamilton waren früher Kart-Kollegen und Freunde, wie auch auf Hamiltons Foto zu sehen ist. Als Teamkollegen bei Mercedes wurden sie in der Formel 1 aber zu Dauerrivalen. Rosberg war am Wochenende in Abu Dhabi erstmals Weltmeister vor Hamilton geworden. (dpa)

