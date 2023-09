Nürburgring -Michael Schumacher soll für sein Lebenswerk als erfolgreichster Formel-1-Pilot der Geschichte ausgezeichnet werden, wie bild.de berichtet. Die 47-jährige Rennlegende wurde siebenmal Weltmeister.

Der „Nürburgring-Award” wird erstmalig vergeben

Am Freitag soll der erstmalig zu vergebene „Nürburgring-Award” in insgesamt drei Kategorien verliehen werden. Michael Schumacher wird den Preis nicht selbst entgegennehmen können, da er sich immer noch von seinem Ski-Unfall erholt, bei dem er im Jahr 2013 schwere Kopfverletzungen erlitten hat. Er befindet sich zur Zeit in seinem Haus in der Schweiz in Behandlung.

Seine Managerin Sabine Kehm soll den Preis für ihn entgegennehmen und Schumachers langjähriger Weggefährte, der frühere Mercedes Sportchef Norbert Haug, wird die Laudatio halten.

„Der Nürburgring war die Pilgerstätte der Schumifans”

Gegenüber der Bildzeitung äußerte sich Haug wie folgt über Schumachers Ehrung: „Niemand hat diese Auszeichnung so verdient wie Michael Schumacher. In seiner Formel-1-Zeit war der Nürburgring die Pilgerstätte der Schumi-Fans, sie kamen in unglaublichen Scharen und waren dabei hellauf begeistert. Michaels Lebenswerk anlässlich dieser Veranstaltung auszuzeichnen, ist mir eine ganz große Ehre. Dieser Preis für sein Lebenswerk soll ihm ganz viel Kraft auf seinem Weg der Genesung geben.”

Norbert Haug war ein langjähriger Wegbegleiter Schumachers und wird die Laudatio halten. dpa

In den anderen beiden Kategorien werden die Marke des Jahres (Mercedes AMG) und der Botschafter des Jahres („Die Fantastischen 4” Sänger Smudo, der im Rennsport aktiv ist) ausgezeichnet.