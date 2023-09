Silverstone -Das Fahrerlager in Silverstone war noch so gut wie leer, als am Freitagmorgen um kurz nach neun die knappe Mitteilung von Ferrari kam: Kimi Räikkönen wird auch 2017 an der Seite des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel für die Scuderia fahren, der Vertrag des 36-jährigen Finnen wurde um ein Jahr verlängert.

Damit steht das Fahrerkarussell der Formel 1 still, die Plätze bei den Topteams sind vergeben, spektakuläre Wechsel ausgeschlossen. Vettel hatte zuletzt mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er sich über die Fortsetzung der für ihn angenehmen Zusammenarbeit mit Räikkönen freuen würde. „Er ist korrekt, transparent, und wir kommen gut miteinander zurecht“, wurde der Heppenheimer am Freitag in der italienischen La Stampa zitiert. Vettels Haltung ist klar: Räikkönens Zeit als Alphatier der Formel 1 ist lange vorbei, der wortkarge Finne ist für den ambitionierten Vettel ein geradezu kongenialer Partner.

Kein Hamilton, kein Rosberg

Das wären Nico Rosberg und Lewis Hamilton ganz und gar nicht gewesen, auch diese beiden Namen waren in den vergangenen Wochen immer wieder in Verbindung mit Ferrari genannt worden. Durch Maranellos Entscheidung pro Räikkönen dürfte jetzt auch definitiv feststehen, dass Nico Rosberg bei Mercedes bleibt. Eine offizielle Bestätigung der Vertragsverlängerung steht allerdings noch aus. „Es gibt dazu nichts Neues“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Silverstone. Räikkönen dürfte bereits seit längerem gewusst haben, dass er auch 2017, im dann vielleicht letzten Jahr seiner Karriere, in einem roten Auto sitzen wird. Mit der ihm eigenen ausdruckslosen Gelassenheit hatte er verfolgt, wie über seine Zukunft spekuliert wurde und sich mit Aussagen stets klug zurückgehalten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Ich kann nur sagen, dass ich gerne für Ferrari fahre und es auch gerne weiterhin tun würde“ - zu mehr hatte sich Ferraris Weltmeister von 2007 nicht hinreißen lassen. „Zuletzt sind die Medien ziemlich respektlos mit Kimi umgegangen“, sagte Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene in Silverstone: „Aber er ist ein exzellenter Arbeiter und hat eine herausragende Beziehung zu Sebastian Vettel. Sie arbeiten sehr gut zusammen für das Team.“ Die Fahrer seien bei Ferrari nicht das Problem: „Wir müssen das Auto verbessern.“

Wie geht es auf dem Fahrermarkt weiter?

Wie sich die Situation auf dem Fahrermarkt im Hinblick auf 2017 jetzt noch verändern kann, zeigt ein Blick auf die Teams der zweiten Kategorie. Williams ist angeblich nicht zwingend an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Brasilianer Felipe Massa interessiert, dessen Name unter anderem in Verbindung mit Renault genannt wird. Die Franzosen sind nicht ganz glücklich mit Kevin Magnussen (Dänemark) und Jolyon Palmer (Großbritannien), haben aber andererseits immer wieder darauf hingewiesen, dass sie spätestens 2020 um die WM fahren wollen. Da passt der 35-jährige Massa nicht mehr so recht ins Konzept.

Noch nicht geklärt ist auch die unmittelbare Zukunft von Pascal Wehrlein, obwohl der 21-Jährige von der Schwäbischen Alb mit seinem zehnten Platz im unterlegenen Manor in Österreich beste Eigenwerbung betrieben hat. Der Mercedes-Protegé steht unter ständiger Beobachtung von Toto Wolff, doch wird er sich wohl noch ein wenig gedulden müssen, bis er möglicherweise eines Tages im Silberpfeil Platz nehmen darf. (sid)