Köln -Rot jagt Silber, Sebastian Vettel jagt Lewis Hamilton - und dahinter? Wer ist dritte Kraft, was machen Nico Hülkenberg und Pascal Wehrlein? Am kommenden Sonntag (6.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) startet die Formel 1 mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne in ihre neue Saison. Bevor die roten Ampeln ausgehen, werfen wir einen Blick auf jedes Team.

Mercedes

Das Weltmeisterteam beeindruckte schon bei den Testfahrten in Barcelona, weckte bei der Konkurrenz die Sorge vor dem nächsten Alleingang - und hat dabei noch längst nicht alles gezeigt.

Lewis Hamilton im neuen Mercedes. AP

Titelverteidiger Lewis Hamilton und Vize Nico Rosberg verzichteten auf dem Circuit de Catalunya auf die Jagd nach Bestzeiten, zogen anders als die Verfolger die weichsten und damit schnellsten Reifen gar nicht auf.

Die Zeiten auf den härteren Pneus waren jedoch Kampfansagen, und der W07 drehte die mit Abstand meisten Runden fast ohne jeden Zwischenfall. Auf die Titel in Fahrer- und Teamwertung gibt es wieder mal nur einen Topfavoriten, und der trägt Silber.

Ferrari

Ihre Hoffnungen ziehen Ferrari und Sebastian Vettel vor allem aus der zweiten Testwoche. Die letzten drei Tage in Barcelona liefen endlich reibungslos, der SF-16 war zum Abschluss zuverlässig und schnell.

Kann Sebastian Vettel die Mercedes-Fahrer dieses Jahr angreifen? Getty Images

Auf den beiden weichsten Mischungen drehten Vettel und Kimi Räikkönen die jeweils beste Runde. Die Zeiten sind noch nicht sonderlich aussagekräftig, aber ein bisschen mehr als das Lesen im Kaffeesatz ist schon möglich: Die Scuderia ist wohl tatsächlich nah an Mercedes herangerückt - und könnte die Silberpfeile damit häufiger herausfordern. Mehr wäre eine Überraschung.

Williams

Der (abgeschlagene) WM-Dritte des Vorjahres will es wissen. Orientierungspunkt ist Ferrari, Williams will die zweite Kraft in der Formel 1 werden.

Valtteri Bottas will mit Williams die Topteams angreifen. Getty Images

Und je nach Reifenmischung bewegten sich Valtteri Bottas und Felipe Massa auch auf Augenhöhe mit den Roten, auch die Zuverlässigkeit des weißen Boliden stimmte. Der englische Traditionsrennstall bringt ein starkes Paket und könnte Vettel ärgern.

Force India

Das Team um Le-Mans-Sieger Nico Hülkenberg will gerne bester Mittelfeld-Rennstall sein, und die Chancen stehen gar nicht schlecht.

Nico Hülkenberg im Force India. AFP

Hinter Mercedes, Ferrari und Williams machten „Hülk“ und Sergio Perez in der Vorbereitung eine gute Figur, der VJM09 war zuverlässig und flott unterwegs. Im Kampf um die Top 10 gibt es in diesem Jahr aber viele Bewerber.

Red Bull Racing

Sebastian Vettels Ex-Rennstall ist leistungsmäßig längst weit von der Weltmeister-Ära entfernt. Doch auch Daniel Ricciardo und Daniil Kwjat wollen Williams das Leben schwer machen. „Hinter Mercedes und Ferrari könnte es sehr eng zugehen“, sagte Ricciardo.

Red Bull Racing ist weit von weltmeisterlichen Zeiten entfernt. Getty Images

Der Motor der Bullen heißt neuerdings TAG, benannt nach dem neuen Sponsor, er kommt aber weiterhin aus Frankreich. Interessant hierbei: Nach der öffentlichen Dauerfehde mit Renault im vergangenen Jahr ist Red Bull nun ausdrücklich zufrieden mit dem Antrieb.

Toro Rosso

Die kleine Schwester von Red Bull Racing könnte dem Bruder das Leben ganz schön schwer machen. Im Heck des STR11 steckt der 2015er-Motor von Ferrari, doch das scheint zumindest zu Saisonbeginn kein Nachteil zu sein. #

Max Verstappen will in seinem zweiten Formel 1-Jahr einen Schritt nach vorne machen. Getty Images

Die Power Unit lief bei den Tests absolut zuverlässig, Carlos Sainz jr. und Max Verstappen bewegten sich bei ihren Rundenzeiten auf Augenhöhe mit Force India und Red Bull.

Renault

Mit großen Worten feierten die Franzosen im Februar ihre Rückkehr als Werksteam. „Wir kommen, um zu gewinnen“, sagte nicht nur Sportchef Jerome Stoll im Rahmen der Auto-Präsentation - deutlich leiser wurde allerdings angefügt: irgendwann in der Zukunft.

Jolyon Palmer im Renault. AP

Renault wird eine Übergangsphase benötigen, und in diesem Jahr ist von Kevin Magnussen und dem britischen Rookie Jolyon Palmer nicht viel zu erwarten. Immerhin trägt aber auch Renault wohl zum harten Kampf um die Punkteränge bei.

McLaren-Honda

Das hat sich auch McLaren auf die Fahne geschrieben, auch wenn zum Selbstverständnis der Ex-Weltmeister Fernando Alonso und Jenson Button ganz andere Ziele passen. Nach der völlig verkorksten vergangenen Saison, der ersten mit Rückkehrer Honda, ist beim Rennstall mit dem großen Namen aber Demut angebracht.

Jenson Button will die Zielflagge in diesem Jahr etwas häufiger sehen. Getty Images

Immerhin: Die Vorbereitung war im Vergleich zum Vorjahr fast ein Quantensprung, in der zweiten Woche lief der MP4-31 fast problemlos, die Zielflagge sollte 2016 häufiger gesehen werden. Besonders schnell war McLaren bislang aber nicht unterwegs.

Sauber

Auch Sauber hegt die Hoffnung auf Fahrten in die Punkte, das dürfte für die Schweizer allerdings schwierig werden.

Marcus Ericsson im Sauber. dpa

Erst in der zweiten Testwoche konnten Marcus Ericsson und Felipe Nasr ihren neuen Boliden um den Kurs vor den Toren Barcelonas jagen, das lief zwar ordentlich, doch die Konkurrenz um die Top 10 scheint zu stark.

Haas F1

Sogar das ambitionierte US-Projekt könnte Sauber auf Anhieb die Show stehlen. Als erste Amerikaner seit 30 Jahren gehen die Leute von Milliardär Gene Haas ins Rennen, um die Formel 1 langfristig auch in den Staaten zu etablieren.

Esteban Gutierrez im neuen Haas F1-team. Getty Images

Die erste Testwoche verlief für Romain Grosjean und Esteban Gutierrez beinahe schon sensationell, ohne große Probleme und mit ordentlichen Mittelfeld-Zeiten. In den letzten Tagen von Barcelona stand Haas dann aber sehr oft still - die technischen Tücken der Königsklasse dürften das neue Team noch beschäftigen. Oder, mit den Worten von Gene Haas: „Ich merke: Barcelona ist nicht North Carolina.“

Manor

Eines scheint realistisch für Manor und den deutschen Rookie Pascal Wehrlein: Der völlig abgeschlagene Hinterbänkler der vergangenen Saison dürfte der englische Rennstall nicht mehr sein. Mit dem Mercedes-Motor im Heck hat Manor einen Sprung gemacht - dass es allerdings für Plätze im Mittelfeld reicht, war vielleicht doch nur eine vage Hoffnung.

Das Manor-Team mit dem deutschen Rookie Pascal Wehrlein hofft auf einen Sprung nach vorne. Getty Images

Manor scheint aber den Anschluss geschafft zu haben, und für Mercedes-Vertragsfahrer Wehrlein dürfte es eine wertvolle Erfahrung sein. Seinem indonesischen Teamkollegen Rio Haryanto ist er wie erwartet deutlich überlegen. Und dass er ein hervorragender Rennfahrer ist, kann er auch im Manor zeigen. (sid)