Spielberg -Am Ende fehlte Sebastian Vettel nur gut eine halbe Sekunde zum Sieg beim Großen Preis von Österreich. Der Ferrari-Fahrer verpasste zwar den ersten Platz, setzte sich von WM-Rivale Lewis Hamilton aber weiter ab. Der viermalige Weltmeister aus Heppenheim musste sich in Spielberg Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas in einem packenden Endspurt hauchdünn geschlagen geben. Rang drei ging an Baku-Sieger Daniel Ricciardo im Red Bull. Der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton fuhr im zweiten Silberpfeil auf den vierten Rang.

„Ich hätte eine Runde mehr gebraucht, natürlich wollte ich den Sieg“, sagte Vettel. „Aber es ist auch so ein gutes Ergebnis.“ Am Ende des Rennens war Vettel Bottas immer näher gekommen und fuhr denkbar knapp hinter dem Finnen über die Ziellinie. „Wie fühlt man sich, wenn man so knapp hinter dem Sieger Zweiter wird“, sinnierte ein nicht ganz zufrieden wirkender Vettel, der außerdem darauf beharrte, dass Bottas einen Frühstart hingelegt hatte: „Da bin ich ziemlich sicher.“

Nach neun von 20 Saisonläufen hat Vettel 171 Punkte und führt in der WM-Wertung nun mit 20 Zählern vor Hamilton. Dahinter folgt Bottas, der am Sonntag den zweiten Sieg seiner Karriere feierte, mit 136 Punkten. Vettel schaffte es zwar erstmals in Österreich auf das Podium, 14 Jahre nach dem bis dato letzten Ferrari-Sieg durch Michael Schumacher muss die Scuderia aber weiter auf einen Triumph in Spielberg warten.

Möglicher Frühstart untersucht

Für Mercedes bedeutete der zweite Karriereerfolg von Bottas den vierten Österreich-Sieg in Folge. Teamvorstand Niki Lauda mahnte sein Team trotz des knappen Sieges zur Konzentration. „Ferrari ist auf einem sehr guten Weg“, sagte der Österreicher bei RTL: „Ich werde mich jetzt mit Toto Wolff zusammensetzen, da muss etwas passieren, 20 Punkte sind eine Menge Holz.“ Lauda forderte unverblümt „einen Doppelsieg beim nächsten Rennen in Silverstone“.

Bottas kam auf dem Red-Bull-Ring perfekt ins Rennen und ließ der Konkurrenz beim Start keine Chance. Zwar wurde zunächst ein möglicher Frühstart untersucht, doch der 27-Jährige hatte sich dank der schnellsten Reaktionszeit anscheinend regelkonform abgesetzt. „Das war der perfekteste Start meines Lebens“, sagte Bottas, dem am Ende des Rennens „ziemlich die Luft ausging. Ich hatte ziemliche Schwierigkeiten, weil meine Reifen Blasen geworfen haben.“ Von der Poleposition hatte der Finne zuvor den Grand Prix kontrolliert und war unaufhaltsam davongezogen. Bottas' Teamrivale Hamilton hatte schon früh mehr als 15 Sekunden Rückstand und biss sich bis zum ersten Boxenstopp an Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari die Zähne aus. Der 32-jährige Hamilton war nur von Rang acht gestartet, wegen eines verbotenen Getriebewechsels war er in der Startaufstellung um fünf Plätze nach hinten strafversetzt worden. Im Rennen gingen die Probleme weiter: Hamilton, der im Qualifying hinter Bottas und Vettel die drittbeste Zeit gefahren war, beklagte früh Probleme an seinem Auto. „Die Hinterreifen fühlen sich nicht gut an“, funkte er an die Box.

Immerhin kämpfte sich Hamilton zur Hälfte des Rennens auf den vierten Platz, aus dem von den Fans ersehnten packenden Rad-an-Rad-Duell mit Vettel wurde jedoch nichts. Vor dem Rennen war die Stimmung zwischen Vettel und Hamilton angespannt gewesen. Der Ausraster von Baku, als Vettel seinem Kontrahenten absichtlich gegen den Reifen gefahren war, hat die Beziehung der beiden abkühlen lassen. Vettel bat mit Verspätung zwar um Entschuldigung und räumte sein Fehlverhalten ein, doch Hamiltons Ärger scheint noch längst nicht verraucht. Ihn stört vor allem, dass Vettel bei der nachträglichen Untersuchung ziemlich ungeschoren davon kam. Während des Österreich-Rennens gab es keine Möglichkeit für eine Fortsetzung der Fehde.

Nico Hülkenberg blieb im Renault auf Platz 14 ebenso ohne Punkte wie Pascal Wehrlein im Sauber. Der 22-Jährige musste nach einem Motorenwechsel aus dem Boxengasse starten und landete auf Rang 15. (sid, dpa)