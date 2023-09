Paris -Die Aufregung und der Spurt über das halbe Feld haben sich für einen Fan des portugiesischen Superstars Cristiano Ronaldo gelohnt. Dem Mann ist tatsächlich ein hübsches Selfie mit dem 31-Jährigen Nationalspieler gelungen. Etwa eine Stunde nach dem Abpfiff der EM-Partie Portugal-Österreich (0:0) am Samstagabend zeigte er stolz das Bild an einer U-Bahn-Station nahe dem Prinzenparkstadion anderen Fans.

„Einige Leute von unserem Club waren auch dabei und haben gefragt, ob sie das Bild abfotografieren dürfen“, sagte ein Sprecher des österreichischen Bundesliga-Clubs Wolfsberger AC. Der Club twitterte daraufhin am Dienstag das Foto und stellte es auf seine Facebook-Seite.

Der Fan war am Samstagabend nach Spielschluss auf den Rasen gerannt. Nur weil Ronaldo die Ordner am Eingreifen hinderte, hatte der Mann die Chance zum Selfie. Allerdings bekam er einige Zeit die Technik nicht in den Griff und es blieb fraglich, ob der Schnappschuss etwas geworden ist. Ronaldo hielt unterdessen die Ordner davon ab, den jungen Mann vor dem Selfie-Schuss abzuführen und posierte geduldig neben ihm. (dpa)