Berlin -Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat türkisch-stämmigen wie auch anderen Fußballnationalspielern geraten, sich nicht in die Politik einzumischen. „Fußballspieler sollten sich aus der Politik raushalten – vor allem wenn sie Nationalspieler sind“, sagte er dieser Zeitung mit Blick auf das jüngste Treffen von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan, Staatspräsident der Türkei, hält zusammen mit Fußballspieler Mesut Özil vom englischen Premier League Verein FC Arsenal, ein Trikot von Özil. dpa

Im Übrigen verteidigte Sofuoglu die beiden aber: „Das sind mündige Bürger. Die können sich treffen, mit wem sie wollen.“

Das sagt Gündogan

Gündogan hat mittlerweile eine Erklärung abgegeben. Darin heißt es: „Es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben, geschweige denn Wahlkampf zu machen. Als deutsche Nationalspieler bekennen wir uns zu den Werten des DFB und sind uns unserer Verantwortung bewusst.“ Das Treffen mit Erdogan sei am Rande einer Veranstaltung eher zufällig zustande gekommen.

Rainer Koch, Vize-Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, sagte daraufhin, er respektiere, dass Nationalspieler mit Migrationshintergrund die deutsche Nationalhymne nicht mitsingen, habe das immer verteidigt und werde das auch weiterhin verteidigen, schrieb Koch auf Facebook. Er sei persönlich dafür, dass in Deutschland geborene Bürger mit Migrationshintergrund zwei Staatsbürgerschaften besitzen können.



„Allerdings meine ich, lieber Ilkay Gündogan, dass man als Deutscher mit türkischen Wurzeln wenige Wochen vor der Fußballweltmeisterschaft, bei der man im deutschen Nationaltrikot spielen möchte, schon auch deutlich sagen und aussprechen sollte, dass der deutsche Staatspräsident mindestens auch „mein Präsident“ ist. Ich würde mich freuen, wenn ein solches Statement in den nächsten Stunden kommen würde“, appellierte Koch an Gündogan.

Linkspartei: „Grobes Foul“

Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sevim Dagdelen, kritisierte die Fußballer hingegen. „Im Londoner Luxushotel mit dem Despoten Erdogan zu posieren und ihn auch noch als ,meinen Präsidenten‘ zu hofieren, während in der Türkei Demokraten verfolgt und kritische Journalisten inhaftiert werden, ist ein grobes Foul“, erklärte sie. „Spieler der deutschen Nationalmannschaft sollten sich bewusst sein, dass sie eine Vorbildfunktion haben und für Fair Play stehen, nicht nur auf dem Rasen. Die Distanzlosigkeit gegenüber einem ausländischen Präsidenten ist schlicht unangebracht.“

Özdemir: „Geschmacklose Wahlkampfhilfe“

Auch der grüne Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir reagierte negativ. „Der Bundespräsident eines deutschen Fußball-Nationalspielers heißt Frank-Walter Steinmeier, die Bundeskanzlerin Angela Merkel, und das Parlament heißt Deutscher Bundestag“, sagte er dem Sport-Informationsdienst. „Es sitzt in Berlin, nicht in Ankara.“

Anstatt Erdogan „diese geschmacklose Wahlkampfhilfe“ zu leisten, betonte Özdemir, „wünsche ich mir von den Spielern, dass sie sich aufs Fußballspielen konzentrieren und noch einmal die Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nachschlagen“.

Özil und Gündogan, die für Arsenal London und Manchester City in der Premier League spielen, hatten sich am Sonntag mit Erdogan in der britischen Hauptstadt getroffen und mit ihm fotografieren lassen. Gündogan hielt ein hellblaues Trikot mit der Nummer acht hoch, auf dem stand: „Mit großem Respekt für meinen Präsidenten.“ Beide wurden in Gelsenkirchen geboren.

DFB-Präsident Reinhard Grindel schrieb daraufhin bei Twitter: „Der Fußball und der DFB stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden. Deshalb ist es nicht gut, dass sich unsere Nationalspieler für seine Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen.“

Die Vorsitzende des Bundestags-Sportausschusses, Dagmar Freitag (SPD), unterstützte ihn. „Ich teile die Kritik von DFB-Präsident Grindel“, sagte sie dieser Zeitung. „Diese Fotos lassen viele Interpretationen zu, auch solche, die von Özil und Gündogan möglicherweise nicht beabsichtigt waren. Mitglieder unserer Nationalmannschaften müssen sich jedoch jederzeit über ihre Vorbildfunktion im Klaren sein. Und da passen solche Aktionen aus meiner Sicht weder zu unserem Wertesystem noch zu den Grundwerten des Sports in unserem Land."