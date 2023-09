Berlin -In den zentralen Aufzügen des Reichstagsgebäudes sind die Spiegel verhüllt mit grauen Planen. Es ist ein Zufall, aber vielleicht ganz praktisch. Niemand kommt in die Verlegenheit, sich selber in die Augen sehen zu müssen, die eigene Bleichheit zu entdecken oder ein Erröten.

Es müssen an diesem Tag nach ganz oben, auf die Ebene der Sitzungssäle gleich unter der Kuppel: Sigmar Gabriel, Angela Merkel und Horst Seehofer. Es gilt, einen Vierten zu präsentieren: Frank-Walter Steinmeier. Die Koalitionsparteien haben sich darauf geeinigt, den Außenminister als Bundespräsidenten-Kandidaten zu nominieren.

Zumindest zwei, die Kanzlerin und der CSU-Chef, haben ihn eigentlich nicht gewollt, weil er ein SPD-Politiker ist und keiner der ihren. Vielleicht sind sie ganz froh über graue Planen. Öffentlich allerdings sind sie jetzt auch froh über Steinmeier. „Ich freue mich darüber“, sagt Merkel. Sie steht vor einer Deutschland- und einer Europafahne und zwischen Steinmeier und Gabriel.

Merkels Jackett passt zu Gabriels Krawatte

Ihr rosa Jackett passt zu Gabriels Krawatte, wieder so ein Zufall so, der aber sehr harmonisch wirkt. Und Horst Seehofer, ganz außen links, trägt sehr teamorientiert eine hellblaue Krawatte wie der künftige oberste Mann im Staat. Aber das nur nebenbei.

Allenfalls ein wenig lächelt Merkel bei ihren Worten, die sie abliest von einem Papier aus einer schwarzen Kanzlermappe. Kein Strahlen aber, und als die Männer um sie herum reden, gehen die Mundwinkel wieder nach unten. Sie hat mal wieder eine Niederlage hinter sich bei der Auswahl eines Präsidentenkandidaten, nach Horst Köhler, dem das Amt zu viel wurde.

Alle freuen sich, nur Seehofer gibt sich knapp

Nach Christian Wulff, der dem Amt zu viel wurde. Nach Joachim Gauck, den sie verhindern wollte, aber dann vom Koalitionspartner FDP aufgezwungen bekam. Und nun Steinmeier, so wenige Monate vor der Bundestagswahl. In der Union ist man wenig entzückt, man fügt sich. Merkel sagt, sie freue sich, dass die CDU „meinem Vorschlag gefolgt ist“.

Es ist nun also ihr Vorschlag, nicht mehr der von Sigmar Gabriel. Gabriel sagt: „Ich freue mich auch.“ Seehofer sagt: „Ich wünsche viel Glück.“ Alle drei loben Steinmeier noch eine ganze Weile, sie sprechen von seiner Erfahrung, seiner Fähigkeit zum Ausgleich und dem Vertrauen, dass er bei den Bürgern genieße.

Gabriel braucht dafür so lange, dass Steinmeier sich zwischendurch vorbeugt und dem SPD-Chef einen Blick zuwirft. Seehofer, eher bleich, braucht nur ein paar wenige Sätze.

Steinmeier bedankt sich für das Interesse

Dann ist Steinmeier an der Reihe. Sein erster Satz ist: „Ich darf mich für das Interesse bedanken.“ Das ist ein sehr artiges, in diesem Moment auch witziges Understatement – als wären Bundespräsidentenkandidaten sonst von der Presse ignoriert worden. Zwar ist er erst Kandidat, aber wegen der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung als Präsident kaum noch zu verhindern.

Der neue Präsident beginnt seinen neuen Job also mit einem kleinen Witz.

Steinmeier, seit Jahren in der Politik, an Höhen und Krisen gewohnt, sagt, auch für ihn sei dies nun ein besonderer Moment. Man hat es ihm angemerkt, am Hin und Her der Hände und Füße während der Reden der Parteichefs. Das Motto für seine Präsidentschaft stellt er an den Schluss seines Statements:

„Ein Bundespräsident kann die Welt nicht einfacher machen als sie ist. Ein Bundespräsident, darf kein Vereinfacher sein. Er muss ein Mutmacher sein“, sagt er. Mutmacher Steinmeier also. Er erzählt dazu ein Erlebnis aus seinem Wahlkreis in Brandenburg.

Brexit, US-Wahl, Türkei: „Das rüttelt uns, es kann aber auch wachrütteln“

Bei einer Veranstaltung habe ihn dort ein Mann gefragt, ob er Angst haben müsse um das Land. „Keine einfache Frage, keine einfache Antwort“, sagt Steinmeier. Er sei da gerade aus Syrien und dem Irak wiedergekommen und habe gesagt, mit dem Blick von außen könne man für Deutschland voller Zuversicht sein. Deutschland stehe wie kein anderes Land dafür, dass aus Krieg Frieden, aus Teilung Versöhnung und aus Nationalismus politische Vernunft werden könne.

Ereignisse wie Brexit, die US-Wahl und die Entwicklung in der Türkei seien politische Erdbeben. „Das rüttelt uns, es kann aber auch wachrütteln“, sagt Steinmeier. Er wolle dazu beitragen, das Vertrauen in die Demokratie zu stärken. „Meine Freude ist groß“, sagt er.

Hinterher, auf dem Weg nach draußen, murmelt Merkel in Richtung Steinmeier etwas von „interessanten Gedanken“.