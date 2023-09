Berlin/Jerusalem -Zwar war Frank-Walter Steinmeier schon mehr als 20 Mal in Israel und wurde von seinem neuen Amtskollegen Reuven Rivlin noch am Tag seiner Wahl zum Bundespräsidenten erneut eingeladen – dass sein viertägiger Antrittsbesuch von diesem Samstag an dennoch brisant ist, verhehlt nicht einmal das Präsidialamt.

Grund ist der Eklat beim ersten Besuch von Außenminister Sigmar Gabriel vor zwei Wochen: Weil der auch die Gruppen „Breaking The Silence“ und „B’Tselem“ traf, die Israels Besatzungspolitik kritisieren, sagte Premier Benjamin Netanjahu sein Treffen mit Gabriel wütend ab und erklärte, niemanden zu empfangen, der derlei Organisationen trifft. Israelische Medien berichteten gar, Netanjahu habe vorab um die Bestätigung gebeten, dass Steinmeier die kritischen Gruppen nicht trifft.

Zwiespalt zu einem Treffen mit den Kritikern

Im Bundespräsidialamt gab es zwar noch keine konkreten Pläne, wen Steinmeier genau trifft – man musste die Warnung aber ernst nehmen: Träfe Steinmeier die Gruppen nicht, ließe sich das als Kritik an Gabriel oder Einknicken in der deutschen Unterstützung der Zwei-Staaten-Lösung lesen.

Träfe er sie, würde das wichtige deutsch-israelische Verhältnis in eine regelrechte Krise rutschen. Zumal der Außenminister am Freitag nachlegte und Netanjahu indirekt eine undemokratische Gesinnung vorhielt: Unter Demokraten müsse es möglich sein, sich mit Kritikern zu treffen, erklärte Gabriel via „Bild“-Zeitung. Netanjahus Politik sei ja auch in Israel hoch umstritten.

Das Programm, das Steinmeier nun vor sich hat, ist deshalb der Versuch einer Quadratur des Kreises: Gerade der Bundespräsident spiele in einem Land mit einer so besonderen Beziehung zu Deutschland eine andere Rolle als der Außenminister und könne „diesen Konflikt nicht ein zweites Mal führen und damit die aufgerissenen Gräben vertiefen“, heißt es aus dem Bundespräsidialamt. Sich auch nur der Frage zu stellen, welche Aktivisten man treffen dürfe, „würde nur Verlierer zurücklassen“

Steinmeier trifft gar keine NGOs

Die Lösung des Dilemmas ist für Steinmeier, ganz auf Gespräche mit Nichtregierungsorganisationen zu verzichten und dafür zahlreiche Intellektuelle und Autoritätspersonen zu treffen, unter denen teils einflussreichere Regierungskritiker als die NGOs sind – darunter kritische Schriftsteller wie Amoz Oz und David Grossmann und der Oppositionsführer Yitzhak Herzog, der Netanjahu nach dem Gabriel-Eklat scharf kritisierte.

Auch in seinem Gespräch mit Netanjahu wolle Steinmeier sowohl das Verbindende betonen, als auch kritische Töne anschlagen und für Dialog und Meinungsfreiheit eintreten. So dürfte auch seine öffentliche Rede an der Hebräischen Universität in Jerusalem am Sonntag ausfallen. Sie werde an Klarheit nichts vermissen lassen, heißt es. Am Dienstag besucht Steinmeier dann die palästinensischen Gebiete und trifft Präsident Mahmud Abbas.

Die Planung wird auch in Israel als gesichtswahrende Lösung für beide Seiten verstanden. An einem neuen Eklat ist auch Netanjahu nicht interessiert. Dafür sind die Deutschen als Verbündete zu wichtig, die Israel mit Militärhilfe unterstützen. Als Fürsprecher in der Europäischen Union und internationalen Gremien sind sie für Netanjahu unverzichtbar.

Friedenslager in Isreal hofft auf Steinmeiers Zustimmung

Davon abgesehen hat die Ausladung von Gabriel unter Israelis heftige Kontroversen ausgelöst: In einer riesigen Zeitungsanzeige auf Seite 1 der linksliberalen „Haaretz“ dankten namhafte Stimmen aus dem Friedenslager am Freitag Gabriel und Angela Merkel, Haltung bewiesen zu haben. „Mit der Unterstützung für Menschenrechtsorganisationen, die gegen die Besatzung kämpfen, haben Sie sich als wahre Freunde Israels erwiesen.“

Zu den Unterzeichnern gehören Avraham Burg, einst Knesset-Präsident, Michael Ben-Yair, Ex-Generalstaatsanwalt, Israel-Preisträger, Intellektuelle sowie frühere Abgeordnete und Diplomaten.

Im nach rechts gedrifteten Israel mögen sie bloß für eine schwindende Minderheit sprechen. Doch die hofft nun auf Steinmeiers Unterstützung, wenngleich nur mit deutlichen Worten.

Dem Bundespräsidenten steht in Jerusalem nichts weniger als ein diplomatischer Balanceakt bevor.