Frankfurt am Main -Ein Facebook-Posting des 3. Polizeireviers in Frankfurt am Main ist am Freitag mehr als 5.000 Mal geliket und bis jetzt 533 mal geteilt worden. Daraufhin hatte sich eine Leserin in einen Polizisten verguckt, der auf einem Selfie zu sehen war - ob es mittlerweile zu einem Date gekommen ist, ist noch unklar.



Und so fing alles an:

„Mila hat ab heute eine ganze Dienstgruppe neuer Freundinnen und Freunde“, postete die Polizei Frankfurt am Main auf ihrer Facebookseite. Die Streife des 3. Reviers sei am Mittwoch alarmiert worden, um einem älteren Mann, der orientierungslos durch Frankfurt lief, zur Hilfe zu kommen. Der Rentner habe ein „Freundebuch“ mit sich geführt, das er offenbar auf seinem Spaziergang gefunden hatte.



Akribische Ermittlungen

Die Beamten setzten „akribische Ermittlungen“ in Gang, um die Besitzerin des Freundebuchs (für die Älteren unter uns: früher sagte man „Poesiealbum“ dazu). Mit Erfolg: Der Vater der 4-jährigen Mila konnte schnell ausfindig gemacht werden. Zusammen mit seiner Tochter holte er das verlorenen geglaubte Büchlein im 3. Revier ab. Und als Mila dann überglücklich in ihr Buch schaute, war die Überraschung perfekt:

„Wir freuen uns!“

„Natürlich hat es sich die Dienstgruppe nicht nehmen lassen, sich in Milas Freundebuch einzutragen und die neue Freundschaft für die Ewigkeit festzuhalten. Wir freuen uns!“.

Wie das Bild zeigt, war die Freude auch bei Mila und ihrem Vater groß.

Geteilte Freud ist doppelte Freud

Mehr als 5.000 Facebook-Nutzer liketen das herzerwärmende Posting der Frankfurter Polizei. Darunter war auch eine gewisse Jennifer, die „für ihre Freundin Sandra“ fragte, „wer der nett lächelnde junge Mann unten rechts auf dem Foto ist... Sie traut sich nicht selbst zu fragen“.

Und prompt rückten die Kollegen auch den Namen des Angehimmelten raus und versprachen, die Anfrage weiterzugeben.

Daraufhin hagelte es weitere Annäherungen: „Also mich würde ja auch mal interessieren, ob der Herr in der Mitte, der das Selfie schießt, noch zu haben ist. ;-)“, will Katja wissen, und Karolina meint: „Der Linke oben sieht auch gut aus XD“. :) Und Verena würde der Herr „unten links ...interessieren :D ... so eine großartige, liebevolle Geschichte!“ Das kann man wohl sagen. (red)