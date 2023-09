Frankfurt -Am Samstagnachmittag entdeckten Bundespolizisten 22.800 Zigaretten bei einer Familie in der Frankfurter Bahnhofshalle.

Aufmerksame Bahnreisende bemerkten die zum Teil sichtbar transportierten Zigaretten und informierten umgehend die Bundespolizei. Beamte vom örtlichen Bundespolizeirevier begaben sich daraufhin in die Bahnhofshalle, um den Hinweisen nachzugehen.

Bei der dort angetroffenen vierköpfigen Familie entdeckten die Bundespolizisten insgesamt 114 Stangen Zigaretten (22.800 Stück) verschiedener Marken mit polnischer Steuerbanderole, welche auf einen Kinderwagen und mehrere Reisekoffer verteilt waren. Die Familie wollte mit dem Einkauf nach Berlin.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Zigaretten und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen die zwei Erwachsenen ein.

Im Anschluss konnte die Familie ihre Reise fortsetzen, die Glimmstängel waren sie aber los. (ots)