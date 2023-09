Frankfurt -Nach der Evakuierung des Frankfurter Flughafens am Mittwoch sitzen noch immer Hunderte Passagiere am Frankfurter Flughafen fest. Alleine die Fluggsellschaft Lufthansa spricht von bis zu Tausend Fluggästen, die am Vormittag noch auf eine neue Verbindung warten.

Kein Wunder, denn wegen der Evakuierung schickte alleine Lufthansa 40 Flieger komplett leer auf die Strecke. Einige davon sogar nachdem die Sperrung bereits wieder aufgehoben war. Ein Lufthansa-Sprecher erklärte auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“, dass es sich dabei um sogenannte Positionierungsflüge gehandelt habe. Mit diesen soll der Flugplan möglichst schnell wieder in den üblichen Takt gebracht werden.

An den Serviceschaltern ist stundenlanges Warten angesagt. Philipp Remke

Die Reisenden Marilyn Bustillo und Estela Bailey haben dafür wenig Verständnis. Beide wollten am Mittwoch mit Lufthansa nach Miami fliegen. Als sie es nach der aufgehobenen Sperrung wieder durch die Pass- und Sicherheitskontrolle geschafft hatten, erwartete sie jedoch nur ein leerer Schalter am Gate. „Ich kann einfach nicht verstehen, dass das Flugzeug leer abgeflogen ist. Ist ja toll, dass die an die Passagiere denken, die von Miami aus zurück wollen. Aber was ist mit den Leuten hier? Wir wollen auch fliegen!“

Informiert wurden die Fluggäste zunächst nur spärlich. Erst als der Schalter für den nachfolgenden Flug geöffnet wurde, wurden die Gäste vom Lufthansa-Personal zum Service-Center geschickt. Zwar bekamen Bustillo und Bailey Plätze auf der Warteliste für einen Flug am Donnerstag, nachdem Sie bis 22 Uhr in der Schlange gewartet hatten. Einen Platz im Flieger bekamen sie aber nicht.

Stundenlanges warten am Service-Center

Miles Loth und Kristine Barns stecken ebenfalls seit Mittwochmorgen am Frankfurter Flughafen fest. Auch ihr Lufthansa-Flug hatte Frankfurt leer verlassen. Nachdem auch sie über die Warteliste am Donnerstag keinen Platz auf einem Flug in die USA bekommen haben, heißt es wieder stundenlanges warten am Service-Center. „Wir haben überhaupt keine Ahnung, wann wir wieder nach Hause kommen.“ Nach Angaben von Lufthansa-Mitarbeitern müssen sie jedoch damit rechnen, noch einen Tag in Frankfurt zu verbringen. „Wir hoffen, dass wir vielleicht Freitagabend wieder in den USA sind.“

Insgesamt waren allein bei Lufthansa nach Angaben eines Sprechers etwa 11.000 Passagiere auf 100 Flügen von der Evakuierung betroffen. 4.000 Fluggäste mussten die Nacht in Hotels verbringen. „Wir versuchen, alle betroffenen Fluggäste schnellstmöglich an ihr Ziel zu bringen.“ Man biete den Passagieren zudem an, Flüge kostenlos zu stornieren. Der Flughafen Frankfurt stellte außerdem 800 Feldbetten auf für Menschen auf, die mangels Visum den Flughafen nicht verlassen durften.

Der Alarm auf dem größten deutschen Flughafen war am Mittwochmorgen ausgelöst worden, nachdem eine Frau in den Sicherheitsbereich von Terminal 1 gelangt war, obwohl ihre Sicherheitskontrolle noch nicht abgeschlossen war. Daraufhin wurde die Flughalle A geräumt, alle Passagiere mussten sich noch einmal überprüfen lassen. Die Frau wurde später identifiziert und festgehalten.