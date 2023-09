Frankfurt/Main -Löwen können zwar schön laut brüllen. Doch am Mittwoch mussten Reporter im Zoo der Stadt Frankfurt sehr, sehr leise sein! Sie wollten dort drei Löwenbabys sehen. Die waren dort vor etwa sechs Wochen geboren worden. Und die Kleinen brauchen noch viel Ruhe!

Darauf passt ihre Mutter Zarina gut auf. Sie sei eine super Mutter, sagte eine Tierpflegerin. Es sind die ersten Jungen von Zarina - und dann gleich Drillinge!



Zarina zeigte sich kurz mit den Drillingen

Auch die Pfleger haben in den vergangenen Wochen nur mit einer Videokamera gesehen, was in der Wurf-Box los ist. Eine Wurf-Box ist ein kleines Gehege. Darin hatte die Löwin ihre Babys zur Welt gebracht.



Mutter „Zarina“ mit ihren Drillingen dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am Mittwoch zeigte sich Zarina nun kurz mit ihren Jungen. Allerdings wurde ihr die Neugierde bald zu viel. Sie fauchte und brachte die Drillinge wieder zurück in die ruhige Box.



Übrigens darf auch Vater Kumar noch nicht in die Nähe der Kleinen. Da warten die Pfleger ab: Erst muss Zarina deutlich machen, dass sie das in Ordnung findet, erklären sie.



Kumar ist von Zarina und den Babys durch eine Glasscheibe getrennt. Durch die können die Tiere sich gegenseitig sehen. „Er ist sehr interessiert an den Jungen“, erzählte die Tierpflegerin. (dpa)