Paris -Frankreichs Staatschef François Hollande hat eine Wahlempfehlung für den parteilosen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron ausgesprochen. Ein Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen in der Stichwahl vom 7. Mai wäre ein „Risiko“ für Frankreich, sagte Hollande am Montag in Paris. Er werde deswegen für seinen früheren Wirtschaftsminister Macron stimmen, der in der ersten Wahlrunde am Sonntag vor Le Pen gelandet war. (afp)

