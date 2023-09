Frankreichs Hochbegabte haben eine Abschluss-Schwäche

Köln -Vor ein paar Tagen ist in Frankreich wieder Leben in eine nie erloschene Debatte um Karim Benzema gekommen, den Mittelstürmer von Real Madrid. Benzema (29) kann Tore erzielen, 27 sind es bisher in 81 Länderspielen – und diese Fähigkeit gilt derzeit als nicht sehr ausgeprägt im Kader von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps. Zwar verfügt er mit den Arsenal-Spitzen Olivier Giroud und Alexandre Lacazette über Stoßstürmer, die dieses Prädikat durchaus auch besitzen, doch derzeit duellieren sich beide im Londoner Team von Trainer Wenger um den einen zur Verfügung stehenden Platz ganz vorne. Also doch wieder Benzema?

Das Problem: Ein Untersuchungsrichter hatte vor zwei Jahren erklärt, dass Benzema „wegen der Mittäterschaft bei einem Erpressungsversuch und Mitwirken in einer kriminellen Vereinigung“ angeklagt sei. Es ging dabei um ein Sex-Video seines Nationalelf-Kollegen Mathieu Valbuena. Am 11. Dezember 2015 schloss die FFF, Frankreichs Fußballverband, Benzema aus dem Nationalteam aus. Und der macht sich keinerlei Illusionen: „Solange Didier Deschamps Nationaltrainer ist, werde ich keine Chance haben, zurückzukehren.“

Dass immer noch über Torarmut und Benzema diskutiert wird, mutet seltsam an in einem Kader der über so viele hochbegabte, teure und phänomenale Offensivspieler verfügt. Stürmer Antoine Griezmann (26), beim 2:0 am Freitag gegen Wales hinter den Spitzen Kingsley Coman (Bayern München, 21), Kilian Mbappé (Paris Saint-Germain, 18) und Giroud (31), der ebenfalls traf, aufgeboten, durchlebt bei seinem Klub Atletico Madrid derzeit ein Tief. In Deschamps Auswahl jedoch glänzt er fast immer. Ebenfalls zum Team gehören noch große Angriffs-Hoffnungen wie Anthony Martial (Manchester United, 21) und der in der französischen Meisterschaft durch starke Leistungen für Lyon aufgefallene Nabil Fekir (24). Und gegen Deutschland am Dienstag in Köln fehlen die Offensiv-Künstler Thomas Lemar, Dmitri Payet und Ousmae Dembélé wegen Verletzungen – kurzum: Über ein derart famoses Offensiv-Korps kann man nur staunen.

Doch mit dem Toreschießen ist es so eine Sache für die jungen Männer. Im März verloren sie daheim ein Freundschaftsspiel mit 0:2 gegen Spanien, im Juni dann mit 1:2 in Schweden ein WM-Qualifikationsspiel, ehe sie in Saint-Denis die Niederlande zwar mit 4:0 bezwangen, sich aber drei Tage später, Anfang September, mit einem 0:0 gegen den Fußball-Zwerg Luxemburg in der Qualifikation blamierten. Auch die anderen Pflichtspiele in Sofia (1:0 gegen Bulgarien) und wieder daheim zum Abschluss gegen Weißrussland (2:1) waren schwächere Auftritte, geprägt von viel Nervosität und wenig Gefahr. Und das mit allen Stars. Außer Benzema.

Am Dienstag in Köln wird Torhüter Hugo Lloris verletzt fehlen, ihn dürfte Steve Mandanda von Olympique Marseille ersetzen. Mandanda ist mit 32 Jahren und 25 Länderspielen sehr erfahren und zuverlässig.

Doch neben der mageren Torausbeute gibt es noch zwei weitere Baustellen für Deschamps: Die Position hinten rechts, eigentlich bestens von Benjamin Mendy (Manchester City, 23) ausgefüllt, ist nach dem Kreuzbandriss des Verteidigers vakant. In der zweiten Halbzeit gegen Wales testete Deschamps den Stuttgarter Benjamin Pavard – durchaus mit Erfolg. Und im Mittelfeld steht Deschamps – in Abwesenheit des ebenfalls verletzten französischen Superstars Paul Pogba (Manchester United, 24) – vor einer Systemfrage: 4-3-3 oder 4-3-2-1. Gegen Deutschland dürfte Deschamps zu einem 4:3:3-System tendieren, mit Cedric Tolisso von Bayern München, Blaise Matiudi von Juventus Turin und Adrien Rabiot aus Paris.

Das alles sind Sorgen, die durchaus überwindbar erscheinen. Frankreich ist mit diesen Offensiv-Artisten, auch ohne Benzema, irgendwann gewiss wieder treffsicher. Und dann wird es gefährlich bei der WM 2018 in Russland. Und zwar für alle Nationen.