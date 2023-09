München -Ehrenpräsident Franz Beckenbauer von Bayern München sieht die Doppelbelastung von Trainer Pep Guardiola zwischen dem deutschen Rekordmeister und dessen künftigem Klub Manchester City als Problem. „Ich finde es schwierig - für alle Beteiligten, also für Bayern und für Pep. Das sorgt für immer neue Spekulationen“, sagte der Kaiser der Bild-Zeitung.

Im Sommer verlässt Pep Guardiola nach drei Jahren Bayern München.

Der Katalane wechselt dann zu Manchester City.

Doppelbelastung sorgt für Diskussionsstoff.

Er verstehe allerdings, dass Guardiola bereits „im Frühjahr Transfers für Manchester machen will. Wenn er in seiner Freizeit dafür zum Beispiel nach Amsterdam fährt, ist das kein Problem - solange er seine Pflichten in München nicht vernachlässigt“.

Geheimtreffen in Amsterdam

Hintergrund: Guardiola, der im Sommer nach Manchester geht, hatte sich am Montag vergangener Woche in den Niederlanden mit City-Sportdirektor Txiki Begiristain getroffen. Sowohl Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge als auch Sportvorstand Matthias Sammer hatten Guardiolas Trip aber öffentlich abgesegnet.

Außerdem wiesen die Münchner Spekulationen zurück, wonach der Katalane versucht habe, Bayern-Profi David Alaba auf die Insel zu locken. So etwas, betonte Beckenbauer, dürfe ohnehin „nicht passieren! Falls es so war, ginge das nicht. Das traue ich Guardiola allerdings auch nicht zu“. (sid)