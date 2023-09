Sint-Michielsgestel -Mit einer EM-Rekordprämie als Extra-Motivation träumen die deutschen Fußballerinnen vom nächsten Sommermärchen. 37.500 Euro winken jeder Spielerin beim Titelgewinn bei der Europameisterschaft in den Niederlanden – im Vergleich zu den 22.500 Euro vor vier Jahren beim WM-Triumph eine deutliche Steigerung.

Hoher Anspruch

„Wir haben es bewusst so gemacht, dass wir erst ab dem Halbfinale honoriert werden, weil wir einen hohen Anspruch an uns selbst haben“, sagte die zum Mannschaftsrat gehörende Sara Däbritz. Neben den Honoraren wird das Thema Sicherheit im DFB-Lager diskutiert. Nach Hinweisen auf einen geplanten IS-Anschlag auf das EM-Spiel zwischen England und Schottland ermittelt die niederländische Anti-Terror-Behörde NCTV. „Wir haben das mitbekommen, fühlen uns aber sicher. Wir vertrauen auf die Behörden und sind sicher, dass wir eine friedliche EM erleben werden“, sagte Däbritz. Rund um das Teamhotel waren am Donnerstag keine verschärften Maßnahmen zur Sicherheit zu erkennen.

Die beste Nachricht für Bundestrainerin Steffi Jones: Nach dem Ausfall von Stürmerin Alexandra Popp (Meniskus-OP) sind bislang keine weiteren Verletzungen zu beklagen. Entsprechend optimistisch begann am Freitag mit dem zweiten Training am Abend die inhaltliche Vorbereitung auf das Auftaktduell mit Schweden. „Ich habe großes Vertrauen in den Kader, führe den Spielerinnen aber auch vor Augen, dass es kein Spaziergang wird“, sagte Jones mit Blick auf die Neuauflage des Olympiafinals von Rio 2016. Die weiteren Kontrahenten in der Gruppe B sind Italien (21. Juli) und Russland (25. Juli). (sid)