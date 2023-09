Potsdam -Kanzlerin Angela Merkel wird erwartet, auch Bundespräsident Joachim Gauck und Microsoft-Milliardär Bill Gates, der sogar ein Bild als Leihgabe mitbringen soll. Freitag Gates los! Das Barberini wird eröffnet, Potsdams neues Supermuseum, das wiederaufgebaute Barockpalais im Zentrum.



Kunstmäzen Hasso Plattner freut sich über sein neues Museum. ZB

Es ist das größte Geburtstagsgeschenk, dass sich der Software-Milliardär und Kunstmäzen Hasso Plattner (SAP) selbst macht. Seine Stiftung bezahlt’s. Zu seinem 73. Geburtstag am kommenden Sonnabend öffnet das neue und supermoderne Haus, das mehr als 60 Millionen Euro gekostet haben soll. 2200 Quadratmeter Ausstellungsfläche in sechs Meter hohen, lichtdurchfluteten Räumen. „Es wird großartig“, hatte Plattner immer wieder geschwärmt. Schon Ende November, als Besucher eine Woche lang in das noch leere Museum durften, war der Andrang riesig. 245 00 Besucher – und manche waren zu Tränen gerührt über das Barberini.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

So sieht das Barberini von außen aus. dpa

Was zu sehen sein wird, ist noch geheim. In der einen Schau (jährlich gibt’s drei) vereint Museumschefin Ortrud Westheider Werke von Monet oder Renoir unter dem Thema „Impressionismus. Die Kunst der Landschaft“. Plattner öffnet dafür auch seine Privatsammlung: „Mit Mitteln aus Aktienverkäufen habe ich über Jahrzehnte in Kunst investiert.“ Er betont: „Beim Ankauf habe ich mich immer auf meinen eigenen Geschmack verlassen.“ Etwa 80 Werke von DDR-Künstlern sind dabei. Unter anderen von Willi Sitte, Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer oder Werner Tübke. Außerdem gehören etwa 250 Impressionisten dazu.



In der anderen Schau im Palais Barberini geht’s um Klassiker der Moderne mit Werken von Liebermann, Munch, Nolde – Leihgaben aus Museen in Israel, Paris und St. Petersburg.