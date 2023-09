Köln -Mein Mann (56) hat mir (54) gestanden, dass er seit einiger Zeit eine Affäre hat. Es sei eine Frau aus unserem Freundeskreis. Er will mir aber zum Schutz dieser Frau nicht sagen, wer es ist. Wie soll ich damit umgehen?

Ich stelle mir vor, wie verletzt, wie wütend und wie empört Sie sich durch das Geständnis Ihres Mannes fühlen mögen. Und für wie unfair, ja gemein Sie es vermutlich halten, dass er seine Affäre dann auch noch zum Schutz der Frau geheim halten möchte. Bestimmt gehen Sie nun alle Frauen im Freundes- und Bekanntenkreis gedanklich durch und fragen sich, wer es denn sein könnte.

Was gibt es Schöneres und Wichtigeres im Leben als die Liebe? Wie wir sie finden, pflegen und sie uns erhalten; was geschieht, wenn sie vergeht oder wir sie verlieren – darum geht es in unserer PLUS-Kolumne „In Sachen Liebe“.

Im wöchentlichen Wechsel beantworten die erfahrenen Psychologen Damaris Sander und Peter Wehr sowie Urologe Volker Wittkamp und Schauspielerin Annette Frier Ihre Fragen rund ums Liebesleben, Sex, Kindererziehung und alles, was Paaren begegnet.

In dieser Folge stellt sich Peter Wehr der Frage, wie man mit der Affäre des Ehepartners am besten umgehen sollte.

Sie fühlen sich gleich doppelt betrogen: von Ihrem Mann und von der Frau, und Sie fragen sich, wie es im Freundeskreis zukünftig weitergehen kann. Schlimmer wären quälende Selbstzweifel und die Suche nach dem, was Sie alles falsch gemacht haben könnten; was Ihren Mann in die Arme einer anderen Frau getrieben haben könnte. Wenn in einer Beziehung Probleme entstehen, sind in der Regel beide daran beteiligt. Für die Affäre allerdings ist ausschließlich Ihr Mann verantwortlich.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zunächst: Einschätzen der Situation

Sie fragen: Wie soll ich damit umgehen? In dem „soll“ schwingt ja eine gewisse Hilflosigkeit, Ratlosigkeit mit und der Wunsch, ich möge Ihnen sagen, was für Sie richtig ist. Das kann ich natürlich nicht. Doch vielleicht kann die Vorstellung verschiedener Möglichkeiten helfen, dass Sie herausfinden, wie Sie damit umgehen wollen? Ihrer Fragestellung entnehme ich, dass Ihr Mann die Affäre mit der Offenlegung nicht aufgegeben hat. Ist es für Sie denn überhaupt eine Option, das zu tolerieren? Oder möchten Sie ihn in diesem Fall lieber vor die Tür setzen? Diese Entscheidung liegt einzig und allein in Ihrer Hand. So ganz hilflos sind Sie also nicht. Wie fühlt sich diese Vorstellung für Sie an? Und wie schätzen Sie die Reaktion Ihres Mannes darauf ein? Wird ihn eine solche Entscheidung von Ihrer Seite überraschen? Wird er dann möglicherweise zurückrudern und die Affäre beenden?

Vielleicht ist die Frau ja auch verheiratet, lebt in einer Familie und möchte eben nur eine Affäre und keine Partnerschaft mit Ihrem Mann. Wie schätzen Sie das ein: Wird er sich dann eher für eine gemeinsame Reflexion Ihrer Beziehung öffnen? Vorausgesetzt natürlich, Sie wollen das noch.

Dann: Reflektieren der Partnerschaft

Was meinen Sie: Weshalb hat Ihr Mann die Affäre offengelegt, wenn er doch gleichzeitig die Frau schützen möchte. Möchte er sein schlechtes Gewissen erleichtern? Möchte er möglicherweise sogar, dass Sie sich von ihm trennen? Vielleicht gibt es aber auch einen eher unbewussten Teil in ihm, der auf diesem Weg mit Ihnen nun doch ins Gespräch kommen möchte? Ein Teil, der gefragt werden möchte, weshalb er die Affäre gesucht hat? Ein Teil, der wissen möchte, ob er Ihnen überhaupt noch wichtig ist. Manchmal geht unsere Psyche solche eigenartigen Wege, um eine Lösung zu provozieren.

In einer Affäre wird ja in der Regel etwas gesucht, was man in der Partnerschaft vermisst. Beispielsweise Selbstbestätigung, Nähe, Intimität, Spannung, Verständnis – etwas, was in der Partnerschaft über viele Jahre verloren gegangen ist. Dann kann eine Affäre ein starkes Signal dafür sein, dass es allerhöchste Zeit ist, sich wieder miteinander zu beschäftigen, zuzuhören und einander zu erzählen, was man vermisst, was man sich wünscht.

Wenn Ihr Mann so etwas auf seine ganz eigene Art initiieren möchte; wenn er bereit ist, die Affäre aufzugeben und wenn Sie ihm verzeihen können, dann haben Sie eine Chance, sich in der Beziehung weiterzuentwickeln, neues Leben in die Beziehung zu bringen. Dann können Sie nach und nach wieder Vertrauen aufbauen. Das braucht Engagement, Geduld und Zeit.