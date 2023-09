Paris -Alexander Zverev hat sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erneut verpasst. Der 22 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg verlor am Donnerstag bei den French Open im Viertelfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic 5:7, 2:6, 2:6.



Nach 2:09 Stunden nutzte der 32 Jahre alte Serbe seinen zweiten Matchball. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Djokovic am Freitag auf den Österreicher Dominic Thiem.



Das andere Halbfinale bestreiten der elfmalige Paris-Sieger Rafael Nadal aus Spanien und der Schweizer Roger Federer. Im Vorjahr war Zverev in Roland Garros in der Runde der besten acht am späteren Finalisten Thiem gescheitert. (dpa)