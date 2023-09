Berlin -Schülerinnen und Schüler aus ganz Berlin haben am Freitagnachmittag vor dem Bundeskanzleramt für mehr Klimaschutz demonstriert. Fridays-for-Future-Gruppen aus allen Bezirken sammelten sich um 12 Uhr am Invalidenpark in Mitte.



Rund 200 Aktivisten waren zuvor vom Rathaus Wedding zum Invalidenpark gezogen, rund 50 starteten am Kottbusser Tor. Am Kanzleramt bildeten sie eine Menschenkette.



Zwei Teilnehmerinnen an der Fridays for Future-Demonstration am Freitag vor dem Bundeskanzleramt in Berlin dpa

Mit der Demonstration wollen die Schüler Werbung für den dritten „globalen Klimastreik“ am kommenden Freitag (20. September) machen, wie ein Sprecher der Bewegung sagte. Sie rufen Menschen weltweit dazu auf, an dem Tag ihre Arbeit niederzulegen und für die Einhaltung der Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens zu demonstrieren.



Auch die Grünen in Berlin rufen zu der Aktion auf. „Lasst uns die globale Klimademo zur größten aller Zeiten machen! Lasst uns zeigen, dass keine Zeit mehr ist für Ausreden und Aufschübe“, teilte die Landesvorsitzende Nina Stahr mit.



Sie fordere alle Arbeitgeber dazu auf, „ihre Angestellten am 20. September ohne Gehaltseinbußen freizustellen, wenn diese am Klimastreik teilnehmen möchten“. Am 20. September tagt auch das Klimakabinett in Berlin. Die Koalition will Entscheidungen treffen, damit Deutschland seine Klimaziele einhalten kann. Es gibt jedoch noch Uneinigkeit über viele Punkte. (dpa)