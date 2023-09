USA -Das Verhältnis zwischen Demonstranten in den USA und der Polizei ist angespannt, so vermitteln es zumindest die Berichte rund um den Tod des Afroamerikaners Alton Sterling. Er wurde aus nächster Nähe von Polizisten erschossen.

Friedliche Demonstrantin liefert Symbolbild

Nun geht ein Foto des US-Fotografen Jonathan Bachmann um die Welt, welches sich immer mehr zum Symbolbild für die Polizeigewalt in den USA entwickelt. Sie war Teilnehmerin einer Protest Aktion am Samstag in Baton Rouge, auf der sich zahlreiche Demonstranten unter anderem vor der Polizeiwache versammelten und skandierten: "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden."

Auf dem Bild ist eine dunkelhäutige Frau zu sehen, die mit aufrecht erhobenen Hauptes von drei Polizeibeamten festgenommen wird. "Es ging alles ganz schnell, aber mir war klar, dass sie sich nicht vom Fleck bewegen würde", sagte Bachman dem US-Magazin "The Atlantic" über die Beobachtung während der Fotoaufnahme. "Es war nicht besonders gewalttätig. Sie hat nichts gesagt. Sie hat sich nicht widersetzt und die Polizei hat sie nicht weggezerrt."

Bei der amerikanischen "Huffington Post" heißt es: "Dieses Black-Lives-Matter-Foto sollte weltweit gesehen werden". Und die britische BBC berichtet über "Das Baton-Rouge-Foto, das als 'legendär' gepriesen wird".