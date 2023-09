Schnee und Schneematsch, Schmutz und Kälte - der Winter sorgt in vielerlei Hinsicht dafür, dass sich so einiges im Auto ansammelt und diverse Arbeiten vernachlässigt werden. Doch mit dem besser werdenden Wetter sollten Autofahrer ihrem Fahrzeug wieder etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Nicht nur, um es herauszuputzen, sondern auch, um sicher unterwegs zu sein. Und sogar die Umwelt kann man schonen, wenn man sein Auto fit für den Frühling macht.

„Salz und Dreck sind aggressiv und setzen dem Lack zu“, sagt Thomas Schreiner vom Auto- und Reiseclub Deutschland (ARCD). Der Schmutz muss runter - aber bitte mit Vorbehandlung: Vor der Fahrt in die Waschstraße sollte der Wagen gründlich mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet werden. „Sonst kann der Schmutz durch die Bürsten der Waschanlage wie Schmirgelpapier wirken.“ Den sauberen Lack untersucht man dann auf Schäden und bessert diese möglichst schnell aus, da sich sonst Rostnester bilden können.

Damit man den frisch geputzen Lack nicht durch aufgewirbelten Staub wieder beschmutzt, wird noch vor der Außenwäsche der Innenraum ausgemistet, gewienert und gesaugt. „Für die Oberflächen wie Armaturenbrett und Verkleidungen eignen sich Mikrofasertücher gut“, sagt Schreiner.

So bekommen Sie Ihr Auto trocken

Gegen Feuchtigkeit, die sich im Winter leicht im Auto sammelt, hilft ausgelegtes Zeitungspapier. Rainer Camen vom TÜV Nord ergänzt: „Als Laternenparker kann man auch den Nachbarn mit Garage fragen, ob man das Auto dort mal über Nacht durchlüften darf.“ Wer den Innenraum davor bewusst überheizt, bekommt ihn besser trocken.

Schneeketten, Notfallschaufel, warme Decken - all das muss raus aus dem Kofferraum, wenn nicht mehr mit Frost zu rechnen ist. Denn der Ballast treibt den Spritverbrauch in die Höhe. „Man kann sagen, dass 100 Kilo mehr Gewicht den Spritverbrauch um etwa einen halben Liter erhöhen“, sagt Alexander Ahrens vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). Noch stärker können Dachboxen den Verbrauch in die Höhe treiben. Deshalb gilt: Runter damit, wenn der Skiurlaub vorbei ist.

Erhöhten Spritverbrauch verhindern

Da eine Autobatterie unter niedrigen Temperaturen leidet, hat sie nach dem Winter oft an Kapazität eingebüßt - auch das hat Konsequenzen für den Spritverbrauch. „Ein schwächelnder Akku will ständig geladen werden, weshalb die Lichtmaschine ständig arbeitet“, erläutert Ahrens.

Auch eine zugesetzte Lüftung kann Strom- und Spritverbrauch erhöhen. „Da hilft es, die Lüftungsfilter zu wechseln und die Lüftungsgitter von Laub und Dreck zu befreien“, erklärt der VCD-Experte. Sonst muss die Lüftung unnötig hart arbeiten.

Scheibe auch von innen säubern

Wenn die Sonne im Frühling endlich wieder morgens durch die Windschutzscheibe scheint, trübt oft ein Schmierfilm die Sicht. „Da sollte man die Windschutzscheibe von innen mal richtig gründlich mit Spülmittel putzen“, sagt Rainer Camen. Ist der Dreck innen und außen weg, steht ein weiterer Sicherheitscheck an: „Im Winter ist das Steinschlag-Risiko besonders groß“, so der TÜV-Nord-Sprecher. Eine gründliche Untersuchung der sauberen Scheibe kann unliebsame Überraschungen offenbaren.

Selbst kleine Macken sollte man nicht ignorieren: Daraus wird schnell ein großer Riss.

Der Steinschlag-Check ist auch an allen Fahrzeugleuchten ratsam, dabei sollten sie außerdem auf Wassereinbruch untersucht werden. So lassen sich unter Umständen teure Schäden rechtzeitig verhindern.

Checken Sie Bremsen und Fahrwerk

Für die Sicherheit besonders relevant sind Fahrwerk und Bremsen. Das gilt zwar unabhängig von der Jahreszeit, doch der anstehende Wechsel auf Sommerreifen ist eine gute Gelegenheit zur Inspektion.

„Wer selbst die Räder wechselt, sollte mal in die Radkästen schauen, ob Stoßdämpfer und Federn Schäden aufweisen“, rät Camen. Viel lasse sich schon durch eine bloße Sichtprüfung erkennen oder dadurch, dass man an den Bauteilen wackelt. „Und nicht vergessen: Auch die Bremsen gründlich in Augenschein zu nehmen.“ (dpa/rk)

Das Auto von Hand säubern, oder in die Waschstraße fahren? Noch immer halten sich einige Pflege-Mythen hartnäckig.

Längst nicht alles, was über Auto-Pflege und Wartung behauptet wird, entspricht der Wahrheit. Lesen Sie hier, was es mit zehn bekannten Pflege-Mythen auf sich hat. 1. Radmuttern festziehen Nach „fest“ kommt bekanntlich „lose“ – und wer glaubt, er müsse beim Reifenwechsel die Schrauben mit roher Gewalt und unter Zuhilfenahme eines langen Hebels extrem festziehen, kann sogar die Schraubenköpfe abreißen. Ein Drehmomentschlüssel ist das Mittel der Wahl, um die Schrauben gerade fest genug zu ziehen. Und nach etwa 100 Kilometern Fahrt zieht man die Schrauben einfach noch mal nach – auch mit dem Drehmomentschlüssel. Ampnet Lizenz

2. Weniger Luftdruck bringt mehr Traktion Das ist ein gefährlicher und falscher Tipp, der für die früheren Diagonalreifen galt, aber bei heutigen Gürtelreifen grundfalsch ist. Im Gegenteil: Auto-Experten empfehlen, egal ob bei Sommer- oder Winterreifen, mit etwa 0,2 bar höherem Reifendruck zu fahren, als der Hersteller es vorsieht. Das spart Benzin, ohne dass es zu einem messbar höheren Verschleiß kommt. dpa Lizenz

3. Spiritus für die Wischanlage Spiritus ist ja wirklich ein gutes Frostschutzmittel, aber er hat in der Scheibenwischanlage nichts verloren. Denn Spiritus verschlimmert die Bildung von Schlieren auf der Scheibe und stört durch seinen intensiven Geruch. Für die Scheibenwaschanlage gibt es gute Frostschutzmittel im Handel. dpa Lizenz

4. Eine Schmutzschicht schützt den Lack Schön wär’s: Man lässt das Auto einmal gleichmäßig verdrecken und die Kruste schützt den Lack, wie der trockene Lehm die Haut eines Elefanten. Aber es funktioniert nicht. Die Schmutzschicht sieht nicht nur störend aus, sie hält Feuchtigkeit und Salze direkt auf dem Lack, so dass der Rost erst so richtig blühen kann. dpa Lizenz

5. Diesel selbst winterfest machen Finger weg von Sprit-Panscherei! Wer Winterdiesel will, der soll ihn tanken, und nicht selbst aus Diesel und Benzin oder Petroleum mischen. Was vor 20 Jahren vielleicht noch Sinn hatte, schädigt die Einspritz-Anlagen und Motoren moderner Diesel-Pkw. Heutiger Winterdiesel hat auch bei starkem Frost gute Eigenschaften. dpa Lizenz

6. Mit harter Chemie an die Felgen Im Kampf gegen festgebackenen Bremsstaub ertönt schnell der Ruf nach Säure oder Backofenspray. Aber spezielle Felgenreiniger sind für diese Aufgabe besser geeignet und greifen das Material von Radbolzen oder Felgen nicht so sehr an. dpa Lizenz

7. Nichts geht über Handwäsche Moderne Auto-Waschanlagen bekommen den Wagen meist sogar besser sauber, als man es von Hand in der gleichen Zeit könnte. Selbst die Gefahr, den Lack zu verkratzen, ist bei der Handwäsche größer, nämlich dann, wenn sich Schmutzpartikel in einem Schwamm festsetzen und wie feines Schleifpapier wirken. dpa Lizenz

8. Graphit schmiert Türschlösser am besten Auch dieser Tipp kommt aus längst vergangenen Zeiten. Für heutige Türschlösser ist Graphit eher eine Verschmutzung. Sie brauchen moderne Schmiermittel auf Teflon-Basis. Spezielle Schließzylinder-Sprays halten das Schloss am saubersten. dpa Lizenz

9. Polieren im Sonnenschein Wer glaubt, bei Sonnenschein den Lack besser polieren zu können, der irrt. Im Schatten trocknen die Politur und andere Pflegemittel nicht so schnell und hinterlassen auch nicht so leicht Flecken. dpa Lizenz