Die Sehenswürdigkeit des österreichischen Dorfes ist direkt am Ortseingang anzutreffen: „Fucking“ steht dort in großen schwarzen Buchstaben auf einem Ortsschild. Der kleine Ort in Oberösterreich ist inzwischen weltberühmt - denn, englisch ausgesprochen, handelt es sich dabei um eine derbe Bezeichnung für den Geschlechtsakt.

„Fucking“-Ortsschild als Trophäe

Englischsprachige Touristen kommen Medienberichten zufolge in Scharen, um sich mit der Ortstafel fotografieren zu lassen, als handle es sich um den schiefen Turm von Pisa. Einige Schilder seien von Touristen sogar als Trophäen mitgenommen worden. Inzwischen sollen sämtliche Ortsschilder von der Gemeinde Tarsdorf, zu der auch Fucking gehört, einbetoniert worden sein. Den zweideutigen Namen hat die Gemeinde Wikipedia zufolge wahrscheinlich dem Adligen Adalpert von Vucckingen zu verdanken, der im elften Jahrhundert in der Region gelebt haben soll.

„Langweilig“ ist der spannendste Ort zum Leben

Doch auch im englischsprachigen Raum sind kuriose Ortsnamen zu finden: Das amerikanische Äquivalent zum österreichischen Fucking ist ein Ort in Pennsylvania mit dem etwas feineren Namen „Intercourse“. Auch der Name eines kanadischen Fischerdorfs ist zweideutig: „Dildo“ liegt in der Provinz Neufundland und Labrador.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die skurrilsten Ortsnamen weltweit

1. Fucking, Oberösterreich Der kleine Ort „Fucking“ in Oberösterreich ist inzwischen weltberühmt - denn, englisch ausgesprochen, handelt es sich dabei um eine derbe Bezeichnung für den Geschlechtsakt. Englischsprachige Touristen kommen Medienberichten zufolge in Scharen, um sich mit der Ortstafel fotografieren zu lassen, als handle es sich um den schiefen Turm von Pisa. Einige Schilder seien von Touristen sogar als Trophäen mitgenommen worden. Inzwischen sollen sämtliche Ortsschilder von der Gemeinde Tarsdorf, zu der auch Fucking gehört, einbetoniert worden sein. Den zweideutigen Namen hat die Gemeinde Wikipedia zufolge wahrscheinlich dem Adligen Adalpert von Vucckingen zu verdanken, der im elften Jahrhundert in der Region gelebt haben soll. dpa Lizenz

2. Batman, Türkei Wer Superhelden verehrt, sollte sich in Batman umsehen: Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Nachbildung von Batmans Heimat Gotham City - sondern um die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Türkei. Der damalige Bürgermeister von Batman beschwerte sich 2008 nach dem Filmstart von „The Dark Knight“ übrigens über den berühmten Namensvetter seiner Stadt. Die amerikanischen Produzenten des US-Films hätten sich des Namens der Stadt für ihren Helden bedient, ohne die Gemeinde vorher zu informieren, wird der Bürgermeister der Stadt im Guardian zitiert. Außerdem habe der Film für seine Stadt schwerwiegende Folgen gehabt: Er sah einen Zusammenhang zwischen dem Film und einer Serie ungelöster Mordfälle sowie der hohen Selbstmordrate unter Frauen in seiner Stadt. Die Gemeinde leide darunter, wegen Christopher Nolan's Film im Rampenlicht zu stehen. Bild: Marcel Oosterwijk/Flickr Lizenz

3. Boring, Oregon, USA Ganz und gar nicht öde finden die Einwohner von „Boring“ - zu Deutsch „langweilig“, ihren Ort. Die Gemeinde im US-Bundesstaat Oregon wirbt auf ihrer Seite für sich mit dem Slogan: „Boring: The most exciting place to live“ - „Langweilig: Der spannendste Ort zum Leben“. Bild: Flickr/functoruser Lizenz

4. Shades Of Death Road, Warren County, New Jersey, USA Es gibt diverse Geschichten darüber, wie die Straße in Warren County, New Jersey, zu diesem unheimlichen Namen kam. Die „Schatten-des-Todes-Straße“ mag so heißen, weil in der Nähe ein Indianer-Massaker stattgefunden haben soll. Außerdem sollen auf der Strecke wohl besonders viele Unfälle passieren. In jedem Fall: Unheimlich. Bild: Wikimedia Commons/Mortadelo2005 Lizenz

5. Intercourse, Pennsylvania, USA Das amerikanische Äquivalent zum österreichischen Fucking ist ein Ort in Pennsylvania mit dem etwas feineren Namen „Intercourse“. Bild: Ken Lund/Flickr Lizenz

6. Dildo, Kanada Auch der Name eines kanadischen Fischerdorfs ist zweideutig: „Dildo“ liegt in der Provinz Neufundland und Labrador. Bild: Flickr/josephleenovak Lizenz

7. Worms, Rheinland-Pfalz Für Engländer klingt Worms nach „Würmern“. Das Wort stammt ursprünglich aus dem Keltischen, das ins Lateinische als „Borbetomagus” einging, was so viel wie „Siedlung an einem wässrigen Ort“ bedeuten soll. Bild: Wikimedia Commons/Heidas Lizenz

Ganz und gar nicht öde finden die Einwohner von „Boring“ - zu Deutsch „langweilig“, ihren Ort. Die Gemeinde im US-Bundesstaat Oregon wirbt auf ihrer Seite für sich mit dem Slogan: „Boring: The most exciting place to live“ - „Langweilig: Der spannendste Ort zum Leben“.

„Blasen“ und „Ficker“ liegen in Bayern

Auch Deutschland kann im internationalen Vergleich der skurrilen Ortsnamen mithalten. Besonders in Bayern wird man schnell fündig: Wer die bayerischen Orte „Ficker“, „Kitzler“, „Blasen“ und „Tittenkofen“ besuchen möchte, ist keine drei Stunden unterwegs. Einladender als ihre Namen sind auch die Gemeinden „Elend“ und „Sorge“ im idyllischen Harz. Und in „Seelig“ betritt man zwar keinen heiligen Boden, dafür ist der Name der zum Kreis Bayreuth gehörenden Gemeinde sakral.

Übrigens: Wer Superhelden verehrt, sollte sich in Batman umsehen: Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Nachbildung von Batmans Heimat Gotham City - sondern um die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Türkei. (dmn)