Berlin -Die SPD fasst für die kommende Legislaturperiode eine Frauenquote für Vorstände börsennotierter Unternehmen ins Auge. „Wenn sich in absehbarer Zeit nichts tut, wird man verbindliche Vorgaben einführen müssen“, sagte Bundesfrauenministerin Katharina Barley (SPD) am Montag anlässlich einer ersten Zwischenbilanz der gesetzlichen Frauenquote für Aufsichtsräte.

Während der Anfang 2016 eingeführte 30-prozentige Frauenanteil für Aufsichtsräte börsennotierter Konzerne Früchte trage, habe sich auf der Vorstandsebene bisher kaum etwas bewegt, begründete die SPD-Politikerin ihren Vorstoß. Unterstützung erhielt Barley von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Seine Partei werde nach der Bundestagswahl bei Abschluss eines Koalitionsvertrags auf einer Regelung bestehen, um Vorstände verbindlich stärker mit Frauen zu besetzen. „Das ist das Mindeste“, sagte Maas.

Positive Bilanz der Frauenquote für Aufsichtsräte

Beide Kabinettsmitglieder verwiesen auf die positive Bilanz der Frauenquote für Aufsichtsräte und die Erfahrungen mit verbindlichen Vorgaben im öffentlichen Dienst sowie für Aufsichtsgremien, an denen der Bund mit mindestens drei Vertretern beteiligt ist.

Von der gesetzlichen 30-Prozent-Frauenquote sind zwar bisher lediglich 108 große Konzerne betroffen, die sowohl börsennotiert sind als auch der paritätischen Mitbestimmung unterliegen. Die Wirksamkeit der Quotenregelung ist aber unabweisbar. In den betroffenen Unternehmen stieg der Frauenanteil in Aufsichtsräten von 23,3 Prozent im Geschäftsjahr 2015 auf mittlerweile 28,1 Prozent.

Besetzung der Vorstände hat sich nicht geändert

Demgegenüber hat sich an der Besetzung der Vorstände von insgesamt 1508 börsennotierten Unternehmen, die bisher keiner verbindlichen Quote unterliegen, so gut wie nichts verändert. Dort lag der Frauenanteil 2016 bei gerade 6,1 Prozent. Das Gesetz verpflichtet diese Konzerne lediglich dazu, selbst gesteckte Zielgrößen für Frauen in Führungspositionen zu formulieren. Dem kamen zwar fast alle Unternehmen nach.

Allerdings setzten sich 70 Prozent von ihnen für 2016 ein Ziel von Null. Damit ließen mehr als zwei Drittel der führenden deutschen Unternehmen keinen Willen erkennen, in näherer Zukunft eine Frau in den Vorstand zu berufen.

Maas: „Bestausgebildete Frauengeneration“

Eine Zielgröße Null könne für das erste Jahr noch sachlich begründbar sein, etwa mit dem Mangel an geeigneten Bewerberinnen innerhalb einer relativ kurzen Frist, betonten Barley und Maas. „Das gilt aber nicht für zwei oder drei Jahre“, fügte die Frauenministerin hinzu. Daher sei es wichtig, die unternehmerischen Personalentscheidungen für die Leitungsebene genau zu beobachten, ergänzte Maas.

Die deutsche Gesellschaft verfüge heute über die „bestausgebildete Frauengeneration, die wir je hatten. Wenn sich dann 70 Prozent die Zielgröße Null geben, wird der Gesetzgeber tätig werden müssen“, sagte der SPD-Politiker. Es gehe um einen Kulturwandel, der den Unternehmen auch betriebswirtschaftliche Vorteile bringen, betonten Barley und Maas.

Im Öffentlichen Dienst mehr Frauen in Führungspositionen

Besser als in der Privatwirtschaft ist es im Öffentlichen Dienst des Bundes um Frauen in Führungspositionen bestellt. Den vorliegenden Daten zufolge lag der Frauenanteil in allen Leitungsfunktionen des Bundesdienstes 2015 bei 33 Prozent. 2011 waren es 27 Prozent gewesen. Gleichwohl sind auch in den Bundesbehörden Frauen im Nachteil. Denn 54 Prozent aller Beschäftigten im Bundesdienst sind weiblich. In den obersten Etagen sind sie mithin noch klar unterrepräsentiert.

In Anstalten des Bundes sowie Stiftungen und Körperschaften Öffentlichen Rechts erzielten Frauen auf allen Leitungsebenen Fortschritte, am deutlichsten auf der Führungsebene des gehobenen Dienstes mit einem Anstieg des Frauenanteils von 38 auf 46 Prozent. In institutionellen Gremien, in die der Bund mindestens drei Vertreter entsenden darf, liegt der Frauenanteil bei knapp 41 Prozent.