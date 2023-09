Berlin -Es ist erst ein paar Tage her, dass die Bundestagsverwaltung Defizite einräumen musste. Auf Anfrage dieser Zeitung teilte sie mit, dass keine ihrer vier Abteilungen an der Spitze mit einer oder einem ostdeutschen Abteilungsleiter besetzt sei, nur eine von 14 Unterabteilungen und nur vier von 101 Referaten.



Dies bestätigt einen Trend in nahezu allen Bereich von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Untersuchungen zeigen nämlich, dass lediglich 1,7 Prozent der Spitzenpositionen in Deutschland von Ostdeutschen eingenommen werden – bei einem Anteil von 17 Prozent an der Gesamtbevölkerung.

Die 21 ostdeutschen Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion haben nun beraten, wie sich dies ändern ließe und anschließend einen Beschluss gefasst. Der Vorsitzende Frank Junge und der Chemnitzer Bundestagsabgeordnete Detlef Müller stellten dieser Zeitung die Ergebnisse vor. „Wir sind gegen eine Ost-Quote“, sagte Junge vorweg. „Das hätte ein Geschmäckle.“ Freilich gebe es andere Möglichkeiten, um die Vertretung Ostdeutscher in Spitzenpositionen zu erhöhen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Forderung an die Bundesbehörden

Erstens verweist die SPD-Landesgruppe Ost auf Artikel 36 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes, in dem es heißt: „Bei den obersten Bundesbehörden sind Beamte aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden.“ Offenbar sei die Anwendung des Artikels defizitär. Nötig sei deshalb, dass der Begriff „angemessen“ enger definiert und der Artikel in der Besetzungspraxis in obersten Bundesbehörden auch tatsächlich umgesetzt werde.



Zweitens wollen die Ost-Sozialdemokraten des Parlaments untersuchen lassen, ob Bewerberinnen und Bewerber aus den ostdeutschen Bundesländern ganz generell in den Bundesbehörden seltener berücksichtigt werden. Wenn dies zuträfe und Ursachen dafür im Bewerbungsverfahren oder schon in der Ausschreibungspraxis erkannt würden, „müssten effektive Gegenmaßnahmen eingeleitet werden“, steht in dem Beschluss. „Denkbar wären etwa anonymisierte Bewerbungsverfahren.“

Mehr Bundesbehörden in den Osten

Drittens will die Landesgruppe energischer darauf dringen, dass mehr Bundesbehörden in Ostdeutschland angesiedelt werden. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf Satz 2 von Artikel 36 Absatz 1 Grundgesetz, in dem steht: „Die bei den übrigen Bundesbehörden beschäftigten Personen sollen in der Regel aus dem Lande genommen werden, in dem sie tätig sind.“



Zwar ist im Koalitionsvertrag allgemein davon die Rede, dass mehr Bundesbehörden nach Ostdeutschland kommen sollen. Aber zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft bekanntlich zuweilen eine Lücke. Das wollen die Ost-Sozialdemokraten in diesem Fall nicht zulassen.

Viertens wollen sie in einer Studie analysiert wissen, wo Studierende den Grundstein für ihre spätere Karriere in den Bundesbehörden legen. Derzeit gelte die Universität Speyer in Rheinland-Pfalz als eine der größten Ausbildungsstätten für Spitzenpersonal des Bundes.



Wenn die Studie ergebe, dass starke regionale Ungleichgewichte bestünden, so die Autoren des erwähnten Beschlusses, „müssen neue Ausbildungsstandorte der öffentlichen Verwaltung ausgebaut werden, um die flächendeckende Rekrutierung zu verbessern“ – vorzugsweise in Ostdeutschland natürlich. So ließe sich der Dominanz von Speyer etwas entgegensetzen.

Gefühl der Benachteiligung herrscht vor

Junge und Müller sagen, in Ostdeutschland herrsche unverändert ein Gefühl der Benachteiligung. Berichte über die mangelnde Präsenz von Ostdeutschen in den Führungsetagen sorgten bei vielen Menschen kurz vor dem 30. Jahrestag des Mauerfalls für Unverständnis.



„Schlimmstenfalls löst das noch heute eine Die-da-oben-Mentalität aus. Es wird der Verdacht genährt, Entscheidungen würden ohne die Kenntnis der Situation in den ostdeutschen Bundesländern getroffen oder sogar explizit gegen deren Interessen.“ Dem müsse man wehren.

Zunächst wollen sich die 21 Mitglieder der SPD-Landesgruppe Ost jetzt den Rückhalt der Gesamtfraktion für ihre Ideen holen und dann mit den Ost-Landesgruppen der anderen Fraktionen Kontakt aufnehmen. Am Einfachsten, so viel ist klar, wären Korrekturen in der Bundestagsverwaltung. Hier könnten die Parlamentarier direkt im Ältestenrat darauf drängen.