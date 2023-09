Berlin -Der Andrang auf die Fünf-Euro-Münze, die ab heute erhältlich ist, ist groß. Vor der Bundesbank in Berlin-Charlottenburg haben sich Menschenschlangen gebildet, die trotz Regens ausharren, um exakt eine Münze zu erhalten. Mehr gibt die Bundesbank pro Person und Tag nicht heraus.

In Frankfurt sieht es ähnlich aus – nur ohne Regen. Schon vor Tagen hatte die Bundesbank darauf aufmerksam gemacht, dass man am Donnerstag Zeit mitbringen sollte, um die neue Münze am Ausgabetag zu erhalten.

Und so sieht die #5€-Münze aus. @tagesschau und die Schlange ist noch immer lang... @bundesbank pic.twitter.com/BMN82RoaSN — Alex Jakubowski (@AJAKUBOWSKI1) 14. April 2016

Insgesamt 2,25 Millionen „Heiermänner“ wird die Bundesbank in Deutschland ausgeben. Bezahlen kann man mit der Sammlermünze mit dem Namen „Planet Erde“ ausschließlich in Deutschland. Heute gibt es die Fünf-Euro-Münze in allen Filialen der Deutschen Bundesbank. In Berlin befindet sie sich in der Leibnizstraße in Charlottenburg, in Köln am Gustav-Heinemann-Ufer in Bayenthal oder in der Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sammler harren trotz Regen aus. Johannes Tangeberg

Ab kommender Woche sind die Münzen auch in den Banken erhältlich – allerdings nur in begrenzter Stückzahl. Privatbanken wie die Deutsche Bank sollen allerdings keine Münzen im Angebot haben, im Gegensatz zu Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken.

Das könnte Sie auch interessieren: