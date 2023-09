Während Paare im Alltag meist nur am Abend oder am Wochenende Zeit füreinander haben, verbringen sie im Urlaub 24 Stunden am Tag miteinander. Das führt häufig zu Stress und Streit. Wie Sie stattdessen gelassen bleiben und eine entspannte Zeit mit Ihrem Partner verbringen, hat das Reiseportal Secret Escapes Psychologe Prof. Alfred Gebert gefragt. Seine Ratschläge verraten wir Ihnen hier.

Kommunikation„Ein wichtiger Aspekt um eine schöne Auszeit zu verbringen, ist es, sich im Voraus Zeit für ein Gespräch über den geplanten Urlaub zu nehmen“, sagt Reisepsychologe Prof. Alfred Gebert. Beide Partner sollten ihre Erwartungen und Wünsche an den Urlaub vorab kommunizieren. Viele Frauen wollen während des Urlaubs entspannen. Männer hingegen fahren zu sportlichen Höchstleistungen auf und wollen im Urlaub demonstrieren, wie aktiv sie sind. Damit beide vom Urlaub profitieren können und dennoch Zeit füreinander haben, ist die richtige Kommunikation essenziell. „Es ist wichtig, seinen Partner nicht als egoistisch darzustellen. Sehen Sie von Formulierungen wie ‘Du denkst immer nur an dich’ ab und versuchen Sie nicht verletzend oder emotional zu argumentieren“, erklärt der Reisepsychologe.

Aktivitäten Um aus dem Alltag herauszukommen und der Beziehung neue Impulse zu geben, ist es ratsam, sich immer wieder neue Reiseziele auszusuchen. Paare sollten unbekannte Orte kennen lernen und auch einmal eine neue Aktivität ausprobieren. „Die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit werden so intensiviert und das ist gut für das Wir-Gefühl“, erklärt Gebert. Besonders empfehlenswert sind romantische Aktivitäten: Machen Sie einen Spaziergang im Mondschein, gönnen Sie sich ein ausgiebiges Frühstück im Bett oder ein romantisches Dinner mit Champagner. Damit sich Paare noch lange an die schönen, gemeinsamen Stunden zurück erinnern können, sollten auf jeden Fall Fotos gemacht werden.

Kreative Liebeserklärungen: Im Urlaub hat man endlich Zeit und Muße dafür. imago/Westend61

Solo-Trips

„Auch wenn die Vorfreude auf den gemeinsamen Urlaub groß ist, sollten Paare nicht den ganzen Tag in trauter Zweisamkeit verbringen. Scheuen Sie sich nicht, auch mal die eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen“, erklärt Gebert. Ob Shoppen, Radfahren oder Surfen: Solo-Aktivitäten im Urlaub fördern die Entspannung und regen den anschließenden Austausch an, da sich Paare automatisch mehr zu erzählen haben. Das hält die Beziehung frisch. Die kleinen Freiräume und getrennten Unternehmungen vermeiden Streitpotenzial und die gemeinsamen Stunden danach sind umso schöner.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nächste Seite: Wie Sie mit Digital Detox und Lob etwas für den Paar-Urlaub tun.

Digital Detox

Ständiges Handy-Läuten oder dauerhaftes Checken der E-Mails kann schnell die idyllische Zweisamkeit stören. „Wenn Ihr Partner beruflich sehr eingespannt ist, sollten Sie davon absehen, sich zu beschweren. Ihr Partner würde sicherlich auch lieber mit Ihnen entspannen, also zeigen Sie Verständnis“, rät der Reisepsychologe. Sollte der Partner aber aus anderen Gründen ständig am Smartphone hängen, können Bedenken geäußert werden. Paare sollten Maximal-Nutzungszeiten vereinbaren und dann den größten Teil des Tages „Digital Detox“ betreiben.

Lob und Anerkennung

Schenken Sie Ihrem Partner vor allem im Urlaub die Anerkennung, die sonst im Alltag untergeht. „Wenn Sie Macken entdecken, die Ihnen zu Hause noch nicht aufgefallen sind, konzentrieren Sie sich weiterhin auf die positiven Seiten Ihres Partners“, rät Gebert. Der vergessene Reisepass oder die falsche Reiseapotheke sollten Ihnen nicht den Urlaub verderben. Nehmen Sie die kleinen Fehler mit Humor und erinnern Sie sich daran, dass Sie im Urlaub sind. (se/dmn)

Das könnte Sie auch interessieren: