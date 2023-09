New York -Der amtierende US-Präsident hat seine Wurzeln, bekanntlich, im Rheinland-Pfälzischen Kallstadt. Sein Großvater Friedrich lebte hier einst, bevor er in die USA auswanderte. Donald jedoch wuchs in den USA auf. Genauer gesagt in New York. Sein Geburtshaus, in dem er die ersten vier Jahre seiner Kindheit verbrachte, kann nun bei Airbnb gemietet werden – für schlappe 725 US-Dollar (ca. 633 Euro) pro Nacht.

Im Normalfall werden die ehemaligen Wohnhäuser von US-Präsidenten in Museen oder Archive umfunktioniert, aber immerhin steht im Wohnzimmer von Trumps Kindheitshaus eine nahezu lebensgroße Papp-Kopie des Republikaners. Doch, dass das Haus eines ehemaligen Immobilienriesen nun auf einem Portal zum Mieten von Immobilien landet, erscheint gar nicht allzu skurril.

Verkauft um es sich zurück zu leasen

Das 2 Millionen Dollar teure, dem Tudorstil nachempfundene Familienhaus liegt im Reichenviertel „Jamaica Estates“ im New Yorker Stadtteil Queens. Informationen des Guardian zufolge, soll der Immobilienentwickler Michael Davis das Domizil Ende 2016 gekauft haben. Kurz darauf soll er es für ungefähr 2 Millionen Dollar (ca. 1,7 Mio. Euro) an eine unbekannte Chinesin veräußert haben. Nun hat er einen Lease-Back-Vertrag in Höhe von 4.000 Dollar (ca. 3.400 Euro) monatlich mit der Käuferin abgeschlossen. Sollten Gäste das Haus wirklich buchen – bisher hat die Unterkunft nämlich noch keine Bewertung auf der Internet-Plattform – wird sich der Deal für ihn bei dem hohen Preis wahrscheinlich lohnen.

Das Haus bietet Schlafplätze für 20 Personen, die sich zwischen Einzel-, Doppel- und Hochbetten in fünf Zimmern entscheiden können. Das Mobiliar sowie Deko-Gegenstände sind, laut Angaben des Vermieters, „weitestgehend im Originalzustand“. Donald Trump selbst soll mit dem Angebot nichts zu tun zu haben, einen kleinen Seitenhieb gegen ihn konnte sich der Anbieter aber dennoch nicht ersparen: In der Beschreibung der Unterkunft steht „Die richtige Gesellschaft, um bis spät in die Nacht Fox News zu gucken.“ Genügend Fernseher dafür sind also scheinbar ebenfalls vorhanden.