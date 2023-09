Düsseldorf -Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwoch ihre Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Einen Tag später verbreitete Joachim Löw in ähnlicher Pose seine wichtigsten Botschaften zum Auftakt des WM-Jahres 2018. Im Land des viermaligen Weltmeisters stoßen die Einlassungen des Bundestrainers ebenfalls auf ein ganz großes Interesse. Erst recht knapp drei Monate vor einer WM.

Löw, 58, ist mittlerweile seit zwölf Jahren im Amt, ein Jahr weniger als die Kanzlerin. Der Mann aus dem Schwarzwald hat schon zu viel erlebt und zu große Routine, um die Bedeutung der anstehenden Testspiele am Freitag und Dienstag zu überhöhen. Die Gegner, Spanien und Brasilien, sind zwar weiterhin Schwergewichte im Weltfußball und derzeit Weltranglisten-Sechster beziehungsweise – Zweiter, und die DFB-Auswahl führt das Ranking an. Aber am Ende bleiben es eben Testspiele – wenn auch wichtige auf dem Weg nach Russland, die zahlreiche Erkenntnisse liefern sollen. Endlich finden diese mal wieder in ausverkauften Stadien statt. Die Euphorie um die Nationalmannschaft, des deutschen liebsten Kind im Sport, nimmt langsam, aber stetig zu.

Das Ziel und der Anspruch von Löw und seinen Männern sind klar formuliert: Der in Brasilien glanzvoll errungene Titel soll verteidigt werden. Um alle einzuschwören, richtete Löw sogar einen flammenden Appell – ja, an wen eigentlich? An die erwartungsfrohe Öffentlichkeit. Und an seine ambitionierten Spieler, die in Russland wieder zu Fußball-Helden werden sollen.

„Jeder will uns vom Thron stoßen"

„Wir müssen bestens präpariert und mental gerüstet sein, um bestehen zu können. Und zwar alle 23 Spieler. 2014 hat uns ausgezeichnet, dass wir einen unheimlichen Spirit in der Mannschaft hatten. Dieses Turnier wird uns allen Unmenschliches abverlangen. Wir sind die Gejagten“, sagte Löw im Düsseldorfer Hilton-Hotel vor dem ersten Härtetest gegen Spanien (20.45 Uhr, ARD live): „Es wird wahnsinnige Widerstände geben. Jeder will uns vom Thron stoßen.“

Die Spanier und Brasilianer zählen neben den Franzosen, deren Talent im Team schier unermesslich erscheint, sicher dazu. Aber auch Argentinier, Belgier und Engländer rechnen sich in Russland einiges aus. Die Spanier seien „in jeder Beziehung eine Top-Nation“, befand Löw. Der Bundestrainer rechnet damit, dass der Weltmeister von 2014 wie auch der von 2002 in Düsseldorf und Berlin auch etwas pokern werden. „Sehen, experimentieren“, das sei wichtig, sagte Löw, „beide Mannschaften werden hier noch nicht alle Karten aufdecken.“

Kroos: Real-Stars gucken kaum Bundesliga

Dem seit 2014 für Real Madrid spielenden Toni Kroos muss Löw über den kommenden Gegner ohnehin nicht mehr viel erzählen. In der voraussichtlichen Startelf der Spanier stehen mindestens vier Vereinskollegen aus Madrid. Für den Taktgeber des deutschen Spiels, der diese Rolle auch bei Real glänzend ausführt, ist solch ein Testspiel gegen „La Roja“ dann auch kein „weltbewegendes Ereignis“, wie der 28-Jährige sagte.

Joachim Löw (links: Thomas Müller) war es beim Abschlusstraining offenbar kalt geworden. dpa

Grundsätzlich hätten die Spanier eine Menge Respekt vor dem deutschen Fußball, so Kroos’ wenig erstaunliche Erkenntnis. Das beziehe sich aber fast ausnahmslos auf die Vereinsmannschaft und seinen Ex-Klub Bayern München. Und ansonsten gucken „wenige von uns am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr die Bundesliga-Konferenz“.

Noch Chancen für Reus und Co.

Kroos ist unumstritten und gesetzt. Doch bei Löws personellem Puzzle für das WM-Team wird es auch Härtefälle geben, geben müssen. Der Bundestrainer hat fast die Qual der Wahl, kann aber nur 23 Spieler für das Turnier nominieren. Und für diese Entscheidungsfindung seien die Härtetests von Wichtigkeit, so Löw: „Wir schauen genau hin, werden genau beobachten, wer in der Lage ist, uns zu überzeugen und in Russland Top-Leistungen abzurufen.“ Aber auch für diesmal nicht berufene Spieler wie Marco Reus, Mario Götze oder André Schürrle sei der WM-Zug nicht abgefahren, das unterstrich Löw. Der Kader ist in der Breite wohl so gut wie noch nie.

Löw macht es sichtlich Freude, mit diesen Spielern zu arbeiten. Allerdings soll der Bundestrainer eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2020 laufenden Vertrag haben – und zwar unabhängig vom WM-Verlauf. Dass er diese auch ziehen könnte, das kann sich derzeit niemand vorstellen.

