Potsdam -Die Staatsmacht als Streikbrecher? Ein Polizei-Aufgebot hat den Arbeitskampf vor einem Sägewerk in Baruth aufgelöst. Dabei sollen die Streikenden bedroht worden sein.

Seit Wochen streiken die 300 Mitarbeiter des Sägewerkes um einen Tarifvertrag und für einheitlichen Lohn. Um ihrem Ziel Nachdruck zu verleihen, blockierten jetzt 70 Streikende die Zufahrt des Werkes. Die Folge: Laster, die in die Fabrik wollten, stauten sich bis zur B96.

Zuerst kamen Polizei-Streifen, um den Verkehr zur Bundesstraße zu regeln. Doch dann rückten etwa 40 Einsatzkräfte in Mannschaftswagen an.

Die Polizisten in schwarzen Einsatzwesten forderten die Streikenden auf, die Blockade zu beenden. Weil nichts passierte, soll laut IG Metall ein Polizist durchs Megafon gedroht haben. Eine Gewerkschaftssprecherin, die vor Ort war: „Der Beamte sagte: ,Das ist die zweite Aufforderung, das Werktor zu räumen. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden wir mit einfacher körperlicher Gewalt räumen.’“ Der Streik wurde daraufhin aufgelöst.

„Die Polizei hat ohne gerichtliche Verfügung die Räumung eines Streikes veranlasst“, sagt der Brandenburger IG-Metall-Chef Olivier Höbel. „Es ist nicht Aufgabe der Polizei, unter Gewaltandrohung Unternehmerinteressen durchzusetzen.“

Das Innenministerium bezeichnete die Polizei-Aktion als „sehr ungewöhnlich“, verlangt von den Einsatzleitern Aufklärung. Bei Streiks gilt, strikt das Neutralitätsprinzip zu wahren, erklärte Innenstaatssekretärin Katrin Lange. Sie sagte: „Die Polizei ist bei bestimmten Maßnahmen des Einsatzes möglicherweise zu weit gegangen.“