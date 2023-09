Köln -Mehrere hundert Kilogramm sogenannter Liebesschlösser sind am Samstag in Paris für einen guten Zweck versteigert worden. Hunderte Touristen und Einheimische drängelten sich bei der Auktion, bei der 15 mit Vorhängeschlössern behängte Geländerteile der berühmten Pont des Arts und mehr als hundert Bündel von Liebesschlössern unter den Hammer kamen. Weitere 400 Interessenten verfolgten die Versteigerung über das Internet oder am Telefon.

Francy Blackwood aus San Francisco nahm an der Auktion teil, weil sie selbst vor sechs Jahren als Zeichen ihrer ewigen Liebe ein Vorhängeschloss an einer Pariser Brücke hinterlassen hatte und jetzt „ein Stück Paris“ mit nach Hause nehmen wollte.

Der Anglo-Franzose James Velaise aus Paris kaufte für 11.000 Euro ein Geländerteil der Pont des Arts, das der Kunstsammler auf seinem Bauernhof im Aveyron aufstellen will: „Es hat hier im Freien in Paris überlebt, dann wird es auch dort überleben.“ Gaëlle Salaün zahlte 520 Euro für ein Bündel Schlösser, „weil auf einem davon ein spanischer Name stand - das hat mir gefallen.“

Identitäre stören Versteigerung

Unterdessen haben Identitäre die Versteigerung der Schlösser gestört. Rund zehn junge rechtsextreme Männer seien am Samstag mitten in die Auktion geplatzt, wie die französische Tageszeitung „Le Parisien“ auf ihrer Internetseite berichtete. Dabei hätten sie „Generation der Identitäre“ geschrien und „Illegale Einwanderer raus“. Das Sicherheitspersonal konnte die Identitären aus dem Saal befördern. Die Auktion wurde fortgesetzt.

Insgesamt erbrachte die Versteigerung 250.000 Euro, die mehreren Hilfsorganisationen für Flüchtlinge zugute kommen. Verliebte Paare aus aller Welt hängen vielerorts als Zeichen ihrer Treue Vorhängeschlösser an Brückengeländer. In der Stadt der Liebe wurde das zu einem echten Problem: Das Gewicht der Schlösser belastet die Geländer und gefährdet die Sicherheit. Die Stadtverwaltung lässt die Liebesschlösser deshalb regelmäßig entfernen. (afp)