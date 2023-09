Nürnberg -Nach einem folgenschweren Discobesuch fällt Zweitliga-Fußballer Zlatko Tripic längere Zeit bei der SpVgg Greuther Fürth aus. Der Offensivspieler stürzte in der Nacht zum Montag in einem Nürnberger Nachtclub von einer Empore und erlitt Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule, wie sein Verein mitteilte.

Laut Bundespolizei war es in der Diskothek zu einer Schlägerei gekommen, an der Tripic allerdings nicht beteiligt war. Der 23-Jährige habe sich auf einem Sofa in Sicherheit gebracht. Als ein Tisch gegen das Sofa krachte, habe er das Gleichgewicht verloren und sei drei oder vier Meter in die Tiefe gestürzt, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Wie lange er ausfällt, ist nach Vereinsangaben vom Dienstag unklar.

Es ist nicht das erste Mal, dass die nächtlichen Ausflüge von Fürther Spielern für Aufsehen sorgen. Stefan Thesker, der derzeit an Twente Enschede ausgeliehen ist, hatte etwa beim Verlassen eines Clubs im Dezember einen Türsteher angepöbelt und mit Geldscheinen geworfen. (dpa)