Wer am Arbeitsplatz ungeeignete Schuhe trägt, kann damit der Gesundheit schaden. So kann es dadurch zum Beispiel zu Rückenbeschwerden oder schmerzhaften Druckstellen kommen, warnt der TÜV Rheinland in Köln. Ungünstig seien etwa zu hohe Absätze: Sie führen dazu, dass sich das Gewicht auf den vorderen Fuß verlagert. Zudem wirken sie sich negativ auf die Haltung aus: Die Wirbelsäule wird durch die veränderte Beckenstellung falsch belastet. Zwei Zentimeter Absatzhöhe sollten daher am Arbeitsplatz das Maximum sein. Trotzdem bestehen manche Chefs auf High Heels – und strafen sogar Mitarbeiterinnen ab, die sich weigern:

Fest steht: Was erlaubt ist, hängt immer auch von der Branche ab. Ganz einfach ist es bei Sicherheits- oder Hygiene-Vorschriften, die häufig schon per Gesetz vorgegeben sind. So darf Arbeitgeber einem Bauarbeiter vorschreiben, dass er einen Helm trägt.



Letztlich dreht sich alles um die Frage, wie stark der Chef in die Persönlichkeitsrechte seiner Mitarbeiter eingreifen darf. Denn wenn der Arbeitgeber etwa eine einheitliche Dienstkleidung vorschreibt, nimmt er seinen Mitarbeitern das Recht, selbst über ihre Kleidung zu entscheiden. Ein solcher Eingriff in die Freiheit der Mitarbeiter muss verhältnismäßig sein. Was das im Einzelfall heißt, ist oft Auslegungssache.

(Bearbeitung: gs)

